El duro análisis de Alejandro Fantino contra Mascherano y Lavezzi: “Messi se curó de las malas juntas”

Fantino dijo que Messi se rodeó de gente que le hizo mal

Lionel Messi revolucionó a Estados Unidos con el anuncio de su inminente arribo a Inter Miami y el impacto de la noticia provocó un crecimiento exponencial de la imagen del club y de la MLS, como también las reacciones del mundo deportivo del gigante americano. El efecto de su decisión generó un impacto creciente en un país que, además, cuenta con una importante comunidad latina.

La imagen del escudo del club fundado en 2018 se replicó en todo el planeta y el primer resultado fue el impresionante número de seguidores que sumaron las cuentas oficiales en las diferentes redes sociales. En las últimas horas, el usuario de Inter Miami en Instagram, la segunda plataforma social más utilizada del globo, incorporó casi cinco millones de seguidores nuevos. Y antes del anuncio del astro internacional, la cuenta tenía 1 millón de seguidores.

En este sentido, Alejandro Fantino realizó un profundo análisis sobre la postura que tomó la leyenda de la selección argentina y consideró que “le entregó su vida a la carrera y no a su familia”. “Él se fue desde muy chiquito, le ofrecieron muchas cosas que acá no tuvo. Se desarraigó, se fue con su mamá y su papá a Barcelona y se construyó como otro. Dejó de ser el Messi de Rosario y acá es cuando quiero analizar películas y no fotos, eso me hizo equivocar algunas percepciones sobre él”, comenzó el periodista en su programa Multiverso Fantino.

Lo llamativo fue que el comunicador dejó una hipótesis cargada de polémica sobre las personas que rodearon al ídolo popular a lo largo de los años. “Antes lo rodeaban malas juntas sobre su estructura de deporte, que lo hicieron tomar malas decisiones, tales como Javier Mascherano y Ezequiel Lavezzi, quienes le hacían cometer errores en el día a día y no lo dejaban ser Messi. Cuando él curó su alrededor, voló. Siempre le generaron discordia en su cabeza”, enfatizó.

Análisis de Alejandro Fantino sobre la decisión de Messi de jugar en la MLS

“Fui muy crítico de Messi, pero en esta creo que entendió todo. Es loco lo que voy a decir, pero como que decidió, después del Mundial, semi retirarse. Se retira, pero no se retira. ¿Ustedes vieron cómo es la liga de los Estados Unidos? Algún que otro equipo tiene buen nivel, pero el resto no. Fíjense el césped que también es artificial, cambia todo”, argumentó Fantino. Y concluyó: “Él ganó la Copa del Mundo y la Copa América, algo que Maradona ni siquiera ganó. Messi a la liga que fue, sea la francesa o española, salió campeón”.

Las repercusiones del arribo de Messi a Miami fueron todas casi positivas salvo por las llamativas y, quizás, sinceras declaraciones del arquero suplente del equipo, el neerlandés Nick Marsman. El jugador de 32 años fue abordado por la cadena ESPN en la puerta del estadio de Miami Heat y dio su particular visión sobre la llegada de Leo, que también puede ser tomada como un llamado de atención. “Personalmente creo que el club no está listo para la llegada de Messi. Tenemos un estadio temporal, la gente puede meterse a la cancha, vamos al estadio sin seguridad. Ojalá que venga, pero creo que no estamos listos”, subrayó.

Luego de casi veinte años en el fútbol europeo, Messi se decidió por Inter Miami con la idea de reencontrarse “con el disfrute” con la familia pero la revolución que generó su llegada pone en duda la tranquilidad que pretende para su vida.

