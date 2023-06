Macron vuelve a la carga: presionará a Mbappé para que se quede en el PSG y evitar un posible fichaje por el Real Madrid

Macron y Mbappé tras la final del Mundial 2022 (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

El caso Mbappé es asunto de Estado en Francia. Lo fue hace un año y también lo es ahora, como ha evidenciado nada menos que el presidente de la República, Emmanuel Macron. Las dudas sobre la continuidad en el PSG de uno de los mejores futbolistas del mundo, ídolo nacional galo para más inri, preocupan incluso al máximo responsable político de su país. De hecho, este ha querido dejar bien claro que volverá a mediar en favor de los intereses del campeón francés.

🧨"¿Si se queda MBAPPÉ? No tengo la primicia pero INTENTARÉ PRESIONAR"



❗️Las palabras de Macron que han revolucionado el caso Kylian. #ChiringuitoMbappé pic.twitter.com/Ce9CvdSjtt — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 14, 2023

Si hace unos días el que habló sin tapujos sobre Mbappé a un aficionado fue el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez (afirmó que el club blanco le fichará, aunque el año que viene), Macron cogió el testigo en las últimas horas. Él también atendió sin problemas a un hincha que le interpeló por el dilema futbolístico del momento, en su caso en la feria Vivatech en París. “No tengo ninguna primicia... Pero voy a tratar de presionar para que siga en París”, aseguró el presidente francés.

Te puede interesar: Mbappé vuelve a pronunciarse

La divulgación por parte de L’Equipe de la carta en la que Mbappé deja claro al PSG que no tiene intención de prolongar su vinculación con el equipo más allá de 2024 provocó que todas las alarmas se disparasen desde este lunes. Tampoco ayudó a calmar los ánimos que el jugador y su entorno sacasen, a las pocas horas, un comunicado en el que se ratificaba que en el club conocen su intención de no renovar desde el 15 de julio de 2022. Ni las informaciones de Le Parisien en las que se hablaba de un deseo ferviente: el de Mbappé por irse este mismo verano al Madrid y el de las altas instancias cataríes que manejan los hilos en su equipo por venderle, para nada en disposición de dejarle salir gratis el próximo año.

Macron y Dibu Martínez consolan a Mbappé en Catar (EFE/EPA/Friedemann Vogel)

Mbappé trató de mandar un mensaje conciliador tras el revuelo generado, asegurando que no va a marcharse ya de París y que está feliz allí. Aunque, por otro lado, no se esconde ni al reconocer carencias en su actual organización ni al asegurar que ahora mismo no contempla seguir en ella más de una temporada. Mientras todo se aclara (y la cosa puede ir para rato), la cuestión adquiere hasta tintes presidenciales.

Te puede interesar: Mbappé acalla los rumores

Macron y Mbappé

Macron nunca ha escatimado en gestos cercanos con Mbappé. Ninguno se ha escondido al respecto, como quedó evidenciado en 2022, antes de que el delantero se decidiese a ampliar su contrato con el PSG. Mientras se planteaba qué hacer, el campeón del mundo pidió consejo no sólo al jefe de Estado vigente, sino también a uno de sus predecesores en el cargo: Nicolas Sarkozy.

El propio Mbappé reconoció esas conversaciones, una vez resuelto todo, y alabó los “buenos consejos” recibidos por parte de ambos políticos de entidad, que le recomendaron que continuase en el PSG. Lo mismo hizo Macron: “Creo que es mi responsabilidad, como presidente, defender al país cuando se me pregunta de manera informal y amistosa”.

Eso sí, el vínculo de Macron con el killer va mucho más allá: estuvo presente en 2018, cuando levantó la Copa del Mundo en Rusia, y también en 2022, cuando Francia cayó contra Argentina en la final mundialista de Catar. En esta última cita, no pasó desapercibido cómo el presidente francés consoló sobremanera a Mbappé al término del duelo por el título, llegando incluso a abrazarle.

Otro abrazo entre Mbappé y Macron, en este caso tras ganar el Mundial de 2018 (REUTERS/Dylan Martinez)

“No es fácil recibir una llamada del presidente de la República”, se resignó Florentino Pérez el pasado verano, cuando el influjo de Macron bien pudo ser capital para que la estrella se decidiese sobre su futuro. Queda por ver si la presión que el mandamás galo tiene intención de volver a ejercer sobre Mbappé surte el mismo efecto que antaño.

Seguir leyendo: