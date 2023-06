La impactante cifra por la que el Real Madrid estaría dispuesto a contratar a Kylian Mbappé

El francés podría continuar su carrera en el Merengue. Foto: REUTERS/Juan Medina

París atraviesa momentos de extrema tensión. Tras la salida de Lionel Messi al Inter de Miami, los dueños qataríes del Paris Saint-Germain recibieron con estupor la notificación de la estrella Kylian Mbbapé, quien no aplicará la cláusula de renovación de su contrato, al considerar que no había necesidad de anunciar nada dado que hay de plazo hasta el 31 de julio para que el delantero ejecute la opción de continuar en el club hasta 2025.

Según publicó el diario deportivo español Marca, las autoridades de la entidad parisina consideran que si antes de esa fecha el jugador no notificaba su intención de renovar ni se llegaba a un acuerdo, su contrato expiraba automáticamente el 30 de junio de 2024, “por lo que no acaban de entender el sentido de la carta”. El goleador, de 24 años, informó a través de una carta y “despertó la incomprensión” del último campeón del fútbol galo, cuyo vínculo vencerá dentro de un año.

En este contexto, el prestigiosos diario francés L’Equipe reveló las intenciones de Florentino Pérez de sumar a la leyenda internacional al Real Madrid. Se trata de una operación que alcanzaría los 200 millones de euros para incorporar al delantero, lo que significaría un nuevo fichaje galáctico que caracteriza al directivo español para formar un nuevo proyecto en busca de una nueva Champions League.

Así como alguna vez el titular del Merengue comenzó su ciclo con la llegada de refuerzos de jerarquía mundial como Luis Figo, Ronaldo, Zinedine Zidane o David Beckham, la lista podría extenderse con una nueva bomba del mercado de pases si llegase a concretar el arribo de Mbappé.

El club parisino tenía en sus planes extender el vínculo con su estrella hasta 2025 pero, con esta acción el futbolista “limita todo tipo de ilusión”, señaló el diario madrileño. En el PSG hay malestar porque no fueron los primeros en recibir la carta y se enteraron de la misma por terceros, ya que la misiva fue publicada el lunes por el propio L’Equipe.

La cláusula en la que ahora se apoyan los empresarios qataríes se acordó entre las dos partes para no dilatar precisamente las negociaciones, como ocurrió el año pasado, y dar margen a las partes para actuar con tiempo. El club capitalino entiende esta maniobra como una medida de presión de Mbappé y admiten cierto agotamiento después de la experiencia de la campaña pasada, en la que el delantero renovó finalmente “con el mejor contrato de la historia del deporte”, según indicó Marca, que a su vez se posiciona históricamente cerca del Real Madrid, el club que desde hace años pretende al astro del seleccionado de Francia.

Sin embargo, tras la carta de Mbappé, el club francés parece que mantiene su idea de no someterse más a las peticiones de sus estrellas y que su traspaso no altere la nueva estrategia del club. El PSG no hizo mucho esfuerzo para que siguiera en su plantel Lionel Messi; se fue el español Sergio Ramos y la idea sigue siendo dar una salida al brasileño Neymar.

Con Mbappé había sido diferente hasta ahora, como se vio el año pasado, cuando el PSG aceptó todas las condiciones impuestas por el jugador y evitó así su lo que parece su marcha inexorable hacia la Casa Blanca. Sin embargo, ahora los directivos qataríes creen que quizá haya llegado el momento de hacer un equipo nuevo “sin galácticos”. Un formato que se instala en la capital española con el color Merengue.

