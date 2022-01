Habló la víctima de Robinho tras saber que el futbolista irá a prisión: “Solo denunciando podemos evitar que esto vuelva a ocurrir”

En la imagen, el delantero brasileño Robinho. EFE/Paulo Fonseca/Archivo

Después de que el Tribunal Supremo de Italia rechazara en la tercera y última instancia el recurso presentado por el ex futbolista brasileño Robinho, quien recibió una pena de entre dos y nueve años de presión, su víctima decidió romper el silencio. La mujer que fue violada en Italia por el ex jugador del AC Milán pidió a las mujeres no tener miedo y denunciar ante la Justicia a los agresores.

La joven albanesa, que mantiene su identidad en el anonimato, decidió romper el silencio para lanzar unas palabras de aliento a quienes puedan estar en una situación similar. “Solo denunciando podemos evitar que esto vuelva a ocurrir”, señaló la mujer, según un mensaje enviado al portal brasileño UOL.

“Frente a cada agresor hay otras diez personas listas para ayudar: un amigo, un familiar, un policía competente, un juez, pero sobre todo, la Justicia”, agregó en la nota la víctima.

Robinho y su amigo Ricardo Falco fueron condenados a una pena de entre dos a nueve años de prisión por agredir sexualmente a esta mujer albanesa en una discoteca de Milán el 22 de enero del 2013. La sentencia es definitiva y no caben más recursos, aunque la Constitución brasileña prohíbe la extradición de brasileños natos, aunque, eventualmente, las autoridades de ambos países podrían llegar a un acuerdo para el cumplimiento de la pena en Brasil.

El ex jugador de Real Madrid, Manchester City y AC Milan, entre otros equipos, se encuentra en territorio brasileño. Stefano Opilio, director general de relaciones internacionales y cooperación del Ministerio de Justicia de Italia, dijo en declaraciones al portal brasileño Ge que pedirán la ejecución de la pena contra Robinho y su amigo en Brasil.

Asimismo, informó que incluirán el nombre del delantero en la lista roja de la Interpol pidiendo su prisión provisional para que empiece a cumplir la condena, la cual aún tiene que ser homologada por el Tribunal Superior de Justicia de Brasil. Robinho, ex figura de la selección brasileña, siempre rechazó las acusaciones y aseguró que el sexo fue consentido.

“Aunque no sea totalmente reconfortante, porque el dolor y la rabia nunca se apagará o hará que una vuelva a ser la persona que era antes, la Justicia será reconfortante para otra mujer. Una mujer que puede ser nuestra madre, amiga, hermana o nuestra hija”, expresó la joven que en aquel momento tenía 23 años.

