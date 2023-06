Limpieza en el Chelsea de Mauricio Pochettino: las 12 estrellas que podrían vender en este mercado

Hasta 12 futbolistas podrían abandonar el Chelsea (Reuters)

A pocos días para que la apertura del nuevo mercado de transferencias de Europa, la mayoría de los grandes del continente empezaron a cranear la nueva temporada y, junto a eso, las posibilidades de reforzar sus planteles.

Te puede interesar: Tras confirmar el arribo de Messi, el Inter Miami ganó con un gol del argentino Stefanelli y pasó a la semifinal de la US Open Cup

Entre los que más tareas tienen que hacer para mejorar el rendimiento de la campaña que reciente llegó a su fin, es el Chelsea, quien tuvo un andar irregular en la Premier League en donde terminó en el puesto 12, muy lejos de clasificar a las competencias internacionales.

Con el anuncio oficial de la contratación de Mauricio Pochettino como nuevo entrenador, el argentino se deberá sentar con la comisión deportiva para empezar a organizar su equipo y, según The Sun, serán doce los futbolistas que tendrán la puerta abierta para abandonar el club.

Te puede interesar: West Ham United derrotó 2-1 a Fiorentina y se quedó con la Conference League, su primer título en 43 años

Plagado de estrellas que no pudieron conseguir el objetivo, los nombres que abandonarían la institución de cara al próximo período de fichajes serían:

Havertz y Pulisic podrían abandonar el club (Reuters)

Mateo Kovacic, con grandes posibilidades de acabar en el Manchester City después de manifestar su deseo de salir de la institución.

Te puede interesar: Todo lo que hay que saber de la MLS, la nueva casa de Messi: el formato NBA del torneo, sus principales figuras y cómo ver los partidos

Mason Mount, que según el medio británico, está esperando una oferta concreta del Manchester United

Kay Havertz, que está siendo vinculado con un posible fichaje por el Real Madrid

Conor Gallagher, en el caso de que llegue una oferta igual o superior a los 50 millones de euros

N’Golo Kante, que se quedará libre a fines de junio y todo indica que su destino esta en Arabia Saudita.

Otros de los nombres importantes por los que el Chelsea podría tener una gran entrada de dinero son: Christian Pulisic. Hakim Ziyech, Edouard Mendy y Ruben Loftus Cheek.

Por último, se sumarán a esa lista los cedidos Callum Hudson-Odoi, Ian Maatsen y Nathan Baxter, quienes no tendrían lugar en el proyecto de Pochettino, cuyo intocable es el argentino Enzo Fernández, quien firmó recientemente por 121 millones de euros.

En cuanto a Romelu Lukaku, que recientemente cayó en la final de la Champions League con el Inter, podría regresar del préstamo pese a su deseo de continuar en la liga italiana. Al parecer, el neroazurro no podrá afrontar su precio de venta y, además, entraría en la consideración del ex entrenador del PSG.

Lukaku podría regresar al Chelsea (Reuters)

Todos estos movimientos apuntan hacia una misma dirección: contratar al mediocampista ecuatoriano Moises Caicedo, por el que en el pasado mercado de fichajes el Arsenal había ofrecido 70 millones de euros. A diferencia de aquella vez, ahora el Brighton estaría abierto a escuchar ofertas.

Al mismo tiempo, la entrada de dinero con las ventas también podrían estar destinadas a luchar por la contratación de Kylian Mbappé, quien anunció que no ampliará su contrato con el PSG a través de una carta. Según el periódico británico The Times, el Chelsea estaría interesado en hacerse con sus servicios.

Cabe recordar que el delantero francés fue descartado por la institución inglesa cuando tenía 13 años porque “no era muy bueno definiendo”, según reveló Daniel Boga, ojeador de los Blues por aquel entonces.

En 2018, el ex integrante del cuerpo deportivo afirmó en una entrevista con Goal que, “Chelsea fue el primero en probarlo. Incluso antes que el Real Madrid. Conocimos a un jugador que jugaba en un club pequeño de los suburbios de París. Cuando fui a verlo dije ‘este chico tiene algo’. Contactamos con el Chelsea y lo llevamos a Londres. En Inglaterra quieren jugadores que sean grandes trabajadores, y él en ese entonces no lo era. Defensivamente no estaba bien. Con balón era increíble pero sin él no hacía un buen trabajo”.

Seguir leyendo

<br/>