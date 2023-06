El descarnado diagnóstico de Gustavo Costas, DT de la selección de Bolivia, sobre el presente del fútbol en el país: “Las canchas son un desastre”

El entrenador de la selección de Bolivia describió las falencias que presenta la federación del país del altiplano

El fútbol de Bolivia hace tiempo que viene atravesando una dura crisis que se traslada a los distintos seleccionados. El gran sueño que tiene el país del altiplano es volver a disputar un Mundial, algo que no ocurre desde 1994, cuando el equipo que dirigía el español Xabier Azkargorta participó de la Copa en los Estados Unidos. El presente no asoma con optimismo en el cuerpo técnico que encabeza el argentino Gustavo Costas, quien expuso de forma cruda ante los medios locales el gran déficit que atraviesa su federación.

Te puede interesar: Barcelona reconoció que “está muy difícil” el fichaje de Messi y crece la preocupación

“Todos dicen: ‘vamos al Mundial’. Pero, ¿qué hacemos para ir al Mundial? Las canchas son un desastre. ¿Cuántos delanteros en la actualidad son bolivianos en el fútbol local? El goleador es extranjero, no hay. ¿Los centrales? La mayoría. Ahora están apareciendo algunos chicos. Esto no es pensando en la Sub-23 para jugar el Preolímpico. Es para que jueguen en el primer equipo, queremos ir mostrándole la idea nuestra, pero no podemos”, comenzó el DT de 60 años y extensa trayectoria que lo tuvo al frente de Racing, entre otros clubes.

Costas, de último paso por Palestino de Chile en 2022, asumió en la selección boliviana el 13 de agosto del año anterior en reemplazo del venezolano César Farías. El objetivo será volver a depositar a Bolivia en los primeros planos del continente. Una misión que parece ser muy complicada. “Acá hay que corregir y mejorar un montón de cosas. Para criticar están todos, yo me aguanto las críticas, no tengo problemas, pero qué hacemos. Podemos ir al Mundial, pero hay que hacer algo... No tenemos lugar para entrenar, hay que ser sinceros. Tenemos una cancha sola”, se quejó.

Te puede interesar: El mensaje de la MLS tras la decisión de Messi en incorporarse al Inter Miami

“Como dije el primer día, no voy a poner excusas y se los dije a los jugadores también. ¿Ustedes están bien formados? Porque todo el mundo acá te lo dice, los entrenadores que trabajan acá te dicen que el jugador boliviano tarda en formarse, que no tiene competencia. Es decir, las excusas se van a la mierda. Acá hay que ir mejorando día a día”, cerró.

Gustavo Costas asumió como DT de la selección de Bolivia en agosto de 2022 en reemplazo de César Farías (REUTERS/Manuel Claure)

La realidad es que a Costas le espera un arduo trabajo de base en una selección boliviana que viene ocupando las últimas posiciones en las Eliminatorias de la Conmebol y a la que no le alcanza con la fuerte localía en la altura de La Paz. De hecho, sus futbolistas más destacados están en la recta final de sus carreras. El goleador histórico, Marcelo Martins (35 años) y el arquero Carlos Lampe (36), son dos claros ejemplos.

Te puede interesar: De Pelé a Messi: las 20 estrellas del fútbol mundial que jugaron en la Liga de Estados Unidos

Bolivia jugará dos amistosos en la fecha FIFA de junio. El 17 enfrentará a Ecuador en Nueva Jersey, Estados Unidos, y el 20 recibirá en Santa Cruz de la Sierra a Chile.

Seguir leyendo: