Pechito López reveló los secretos para ganar las 24 Horas de Le Mans, la carrera cruel que no perdona

José María López cuenta cómo se ganan las 24 Horas de Le Mans y si responde si se sacó una mochila luego de su triunfo en 2021

Hace casi 30 años José María López tuvo sus primeras experiencias internacionales en karting. El cordobés pasó tres cuartos de su vida corriendo en el exterior y desde su llegada el Campeonato Mundial de Endurance (WEC) en 2017 que volvió a la élite del automovilismo internacional, luego de la época en la que estuvo a un paso de correr en la Fórmula 1. El ambiente de los Sport Prototipos le cayó bien a Pechito, que es bicampeón mundial en la especialidad (2020 y 2021) y este sábado buscará su segundo triunfo en las 24 Horas de Le Mans.

La reina de las carreras de larga duración en pista cumple 100 años desde la primera de sus 92 ediciones disputadas. Vencer allí es consagratorio y equivale a un campeonato, ya que conforma la Triple Corona del Automovilismo junto al Gran Premio de Mónaco F1 y las 500 Millas de Indianápolis. Además, por su prestigio, historia y por lo que cuesta vencer en el tradicional circuito de La Sarthe de 13 kilómetros, que combina parte del trazado propio del autódromo francés con rutas públicas. López sabe cómo ganar allí y lo hizo en 2021. Debieron pasar 67 años para que un argentino volviera a ganar después de aquel triunfo de José Froilán González en 1954.

En la previa a Le Mans, López analizó lo que puede pasar este fin de semana en una rueda de prensa junto a medios de Latinoamérica en la que participó Infobae, que le preguntó cuál es el secreto para vencer en La Sarthe: “No siempre gana el auto más rápido. Gana Le Mans el que puede hacer una carrera más limpia, lidiar con todos los problemas, el tráfico, auto de seguridad, banderas amarillas. Gana el que menos errores comete, el que tiene mejor estrategia y mejores paradas en boxes. Hay que jugar a la larga, porque es importante tener un coche veloz y competitivo, pero mucho más mantener el auto entero y sano las 24 horas. Todo nuestro esfuerzo está en tratar de hacer una carrera perfecta”.

El nacido en Río Tercero cumplió 40 años el pasado 26 de abril y volverá a compartir el manejo de un Toyota GR010 Hybrid con el japonés Kamui Kobayashi y el inglés Mike Conway. “Nuestra ventaja es la experiencia, tenemos que hacer pesar lo que aprendimos y vivimos en todas las carreras que corrimos acá”, destacó.

El Toyota de López en acción en la mítica recta Mulsanne (Toyota Gazoo Racing)

“Yo evolucioné, cambié mucho desde mi primera participación. Aprendí a tomarme esto con mucha más calma, a manejar mis tiempos. Sé que no necesito estar buscando siempre, sé manejar los momentos, cuándo ir al límite, cuando arriesgar y cuándo no. Y eso va a ser muy importante”, apuntó.

Aunque más allá de gloria de ganar en Le Mans, también hay un campeonato que juego y la carrera gala es la cuarta de la temporada. En tanto que López, Conway y Kobayashi son segundos en el certamen con 66 puntos, detrás del otro trinomio del equipo Toyota Gazoo Racing, conformado por el suizo Sébastien Buemi, el japonés Ryo Hirakawa y el neozelandés Brendon Hartley, los vigentes campeones.

Este medio también le preguntó si se sacó una mochila luego de triunfar en 2021, y confió que “no sé si fue una mochila, sí que uno de los grandes objetivos de mi carrera era ganar Le Mans. Es lo más importante que logré y lo más difícil que me tocó hacer. Haber sido el segundo argentino en ganar acá y haberlo hecho después de tantos años es algo muy lindo, que me va a quedar toda la vida. No lo voy a olvidar nunca. Pero ya pasaron dos años y cada vez que venimos quiero ganar, ser competitivo, es lo que te mantiene en este nivel y es lo que me motiva. Ojalá se dé otra vez en este 2023″.

Esta temporada el WEC pasa por uno de sus mejores años con otros seis equipos oficiales en la categoría más importante, la Hypercar. Volvieron históricos como Ferrari, Porsche y Peugeot. Se sumaron Cadillac (con el apoyo de General Motors), Vanwall (con el piloto argentino Esteban Guerrieri) y Glickenhaus. El juego se abrió y el reglamento está abierto durante la temporada para lograr equiparar a las escuderías. Para eso se aplica el Balance de Performance (BOP por su sigla en inglés), que son medidas que toma la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y ACO, la empresa que es promotora del campeonato. Por ejemplo, como Toyota ganó las tres fechas disputadas (dos de ellas con Pechito y sus compañeros), para Le Mans aumentó 37 kilos su peso mínimo, mientras que Ferrari recibió 24 kilos adicionales. En tanto que Cadillac tuvo 11 kilos extra y para Porsche fueron 3.

Pechito López se mostró sorprendido por la velocidad de Ferrari y explica por qué la Scuderia pegó un salto de calidad. También, la performance de Porsche

En las pruebas preliminares los prototipos de la Scuderia generaron la alerta en López, quien sentenció que ”Ferrari ha demostrado una velocidad sorprendente y diría que hasta dudosa. Son 10 km/h más en la recta, entonces preocupa porque a la hora de pelear por un puesto o en momentos decisivos no hay arma contra eso. Y Porsche viene siendo más regular: logró hacer salidas de 20 o 30 vueltas con un ritmo muy parejo”.

Ferrari consiguió la pole positions con el italiano Antonio Fuoco, que comparte la conducción de una 499P con el español Miguel Molina y el danés Nicklas Nielsen, aunque el lugar de partida es relativo en una carrera de largo aliento. En tanto que Kobayashi fue el encargado de clasificar y logró el quinto tiempo. “En el reglamento tenemos una ventana de performance en la que hay que entrar. A partir de ahí, con el BoP, se va moviendo para tratar de equiparar. Obviamente, cuando aparece algo así tan fuera de lo común, sorprende”, aseveró.

“Es importante ver a los rivales, pero más importante es vernos a nosotros, trabajar y tratar de sacar el máximo de nuestro auto y nuestra gente. Tenemos que ser fuertes en la confiabilidad y tratar de hacer una carrera lo más perfecta posible, sin errores en cuanto a estrategia y paradas en boxes. Ahí podemos marcar la diferencia”, destacó.

“Contar con este tipo de marcas como Ferrari y Porsche, gigantes del automovilismo, hace que la motivación sea mayor, que tenga un sabor especial. Con tantos autos y constructores queriendo formar parte de la prueba, sin dudas que estamos en una época dorada de las carreras de resistencia”, afirmó.

Antonio Fuoco logró la pole position con la Ferrari 499P, cuya velocidad generó la alerta en Pechito López (@FerrariHypercar)

López enfatizó sobre lo importante que es no perder velocidad, pese a los kilos adicionales que llevan: “Necesitamos un auto rápido, que no gaste las gomas ni sea difícil de parar en la frenada. Un auto constante. El tema es lograrlo. Habrá que readaptar el coche lo mejor posible para esta carrera para compensar ese déficit que tenemos por los kilos de más”,

No obstante, aclara que “el rival más difícil es Le Mans, la carrera en sí. Es una competencia vuelta a vuelta. Es la más difícil del automovilismo mundial. Es muy exigente para el auto, para el piloto y los ingenieros. Tiene su mística, pero puede ser muy cruel. Son 24 horas y por más que esté todo perfecto, puede pasar algo. Podés tener todo para ganar y, aún así, irte con las manos vacías. Le Mans te puede dar la gloria, pero también un golpe muy duro”.

“Esta carrera es especial. Es diferente mental y físicamente. Se encara de manera distinta. Los autos nacen para esta carrera. Se piensa, se come y se respira Le Mans todo el año. Se cambia todo, el auto es casi completamente nuevo, porque son 24 horas. Se trabaja mucho más en la previa. Pero se corre igual, a fondo, porque el principal objetivo del año es ganarla”, añadió.

Por otro lado, fue consultado sobre la labor de Agustín Canapino en la IndyCar y elogió la labor del arrecifeño: “Admiro el hecho de que haya tomado la decisión de salir de su zona de confort, que era en Argentina, donde él peleaba para ganar todas las carreras, y buscar un desafío distinto. Me parece que eso es lo más destacable de todo”.

Pechito López elogió la labor de Agustín Canapino en la IndyCar y espera que pueda ganar

Pechito, cuando retornó de Europa en 2007 luego de su salida del programa de pilotos de Renault F1, fue rival de Canapino en el automovilismo nacional y llegó a pelearle un título de Top Race en 2013. En autos con techo en la Argentina, el cordobés logró cuatro títulos, tres en TC 2000 (2008, 2009 y 2012) y uno en Top Race (2009). Por eso conoce mucho a Agustín y valora el haber pegado el salto de un automovilismo distinto como el de los monopostos en la IndyCar. “Creo que este año, por la herramienta que tiene, lo está haciendo muy bien. Después la capacidad de Agustín no hace falta que yo la diga. Tiene capacidad y talento de sobra”, indicó.

“Uno como piloto y como argentino siempre siente orgullo de que haya otro argentino en otra categoría yéndole bien. Espero que se pueda mantener por muchos años y que en algún momento tenga la suerte de lograr un resultado importante”, concluyó sobre el Titán de Arrecifes.

A propósito de argentinos, aparte de López y de Guerrieri en la Hypercar, habrá otros dos compatriotas en la clase LMGT Am. Nicolás Varrone es piloto oficial Corvette y corre con el estadounidense Ben Keating y el neerlandés Nicky Catsburg. Ese trinomio ganó en las dos primeras fechas y está en la vanguardia del certamen. Y Luis Pérez Companc corre con una Ferrari 488 GTE del Richard Mille AF Corse junto a la francesa Lilou Wadoux y al italiano Alessio Rovera. Vencieron en Spa-Francorchamps y son escoltas en el certamen.

Conway, Pechito López y Kobayashi tras su triunfo en Spa-Francorchamps este año (@pechito37)

Por último, Pechito reveló cómo hace para mantenerse en el más alto nivel: “Todos los años voy agregando algo, sumando nuevos desafíos para mantenerme competitivo. Hace un par de meses cumplí 40 años, así que trato de dar el ejemplo con mucha dedicación. Soy el primero en estar en las reuniones con los ingenieros y el último en irme. Estas son carreras muy exigentes y se necesita un gran trabajo en equipo”.

Entre sus actividades físicas incluyó otra de sus pasiones que es el ciclismo: “Tomé hábitos en los últimos años, la bici, por ejemplo, es mi cable a tierra y también parte del entrenamiento. Me gusta ponerme retos afuera del automovilismo para mantener mi cabeza, loca y competitiva en otro lado, porque no son muchas las carreras que corremos en una temporada. Y busco siempre cosas que me exijan en mi día a día para mantenerme enfocado. Todo lo que me ayude a seguir en este nivel”.

El fanatismo de López por el cuidado físico no es novedad ya que en aquel retorno en 2007 el comentario en los autódromos nacionales fue “Pechito nos mandó a todos al gimnasio”. Cada vez se lo ve mejor físicamente al cordobés que advirtió “hay Pechito para rato. Las ganas y las fuerzas siguen intactas”.

Este sábado desde las 11 de la mañana (16 horas de Francia) se largarán las 24 Horas de Le Mans y José María López va por su segundo triunfo. Lo espera una ardua labor en la tarde, la peligrosa noche y el amanecer que suele agarrar agotados a los competidores. Pero el sacrificio lo vale en una de las carreras más importantes del mundo.

