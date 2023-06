El Loco Gatti lanzó una dura crítica contra Franco Armani: “No es un buen arquero, es uno más”

El Loco Gatti fue muy crítico con Franco Armani

Se sabe que Hugo Orlando Gatti no tiene filtros para hablar. Muchas veces generaron polémicas sus declaraciones y este caso no fue la excepción. Lanzó una serie de fuerte críticas contra Franco Armani, quien viene cometiendo algunos errores, uno de ellos inclusive le costó la derrota a River Plate ante Sporting Cristal en la fecha anterior por la Copa Libertadores. Incluso luego de ese encuentro el entrenador Martín Demichelis reconoció ese mal momento.

Especialista en el puesto de guardametas que ocupó durante 27 años, el Loco fue al hueso para hablar sobre el nivel de su colega del Millonario. Al ser consultado si Armani era un buen arquero, sorprendió: “No. Es un arquero más del fútbol argentino. Jugó en River. Tuvo un buen momento, pero ahora lo veo inseguro, sin confianza”. Sus testimonios fueron en una entrevista con Súper Mitre Deportivo.

* Equivocación de Armani que facilitó la anotación Platense

Luego le preguntaron si era el momento para sostenerlo o sacarlo, y el ex golero de Boca Juniors aseguró: “Hay técnicos que te sostienen... ‘No, te vas a recuperar’. Pero le tenés que preguntar a un arquero, no al técnico en ese momento”.

Para graficar esos lapsos en los que los arqueros pueden atravesar un momento complicado, Gatti volvió a ser contundente con una frase bastante singular: “Hay momentos en que te agarra el “cagómetro” y no podés”.

* Falla de Armani en el tanto de Sporting Cristal

Más tarde le volvieron a preguntar si Demichelis debía sacarlo a Armani, el Loco sostuvo que lo veía “muy inseguro” y aclaró: “Lo están manteniendo. Por momentos aparece, tapa un balón”.

En medio de este debate, Gatti volvió a mostrar admiración por un prócer de River Plate y uno de los mejores arqueros en la historia de fútbol argentino: “El estadio de River debería llamarse Amadeo Carrizo”.

Los errores de Armani vienen desde hace algunos partidos. En la Liga Profesional se equivocó en el encuentro Platense que permitió el gol del Calamar. Ese día no se habló mucho debido a que fue triunfo del elenco de Núñez. Pero en el episodio ante Sporting Cristal fue resonante ya que costó la caída en el Estadio Nacional de Lima. En esa oportunidad, Armani quiso despejar y su remate quedó corto lo que facilitó la contra del equipo incaico y el posterior gol. “No voy a ser hipócrita, no la está pasando bien”, reconoció Demichelis sobre Armani.

* Error de Armani en el gol de Vélez

Más tarde también se equivocó en el gol de Francisco Ortega en el empate 2-2 ante Vélez en Liniers. Allí, tras un remate del futbolista del Fortín, Armani tuvo una tardía reacción y la pelota terminó besando la red. Luego, ante Fluminense, volvió a fallar al querer despejar un centro, perdió la pelota y podría haber terminado en gol para los brasileños. Aunque también tuvo una salvada y otras buenas intervenciones ante los cariocas.

Por otro lado, Gatti elogió al arquero titular de la selección argentina, Emiliano Dibu Martínez: “El jugador más importante de la selección argentina en el Mundial”. Cabe recordar que ya lo había elogiado un mes después de la consagración argentina en Qatar y afirmó que el guardameta del Aston Villa había sido más importante que Lionel Messi en el Mundial. Además, reveló una ilusión. “Lo vería bien en el Real Madrid”.

Por último, Gatti dejó otra frase que despertará controversias: “Lloré más por la muerte de Pelé que por la muerte de Diego (Maradona). Fue inigualable. Diego tenía una amistad. Por Pelé lloré por el jugador de fútbol, no lo conocí como lo conocí a Diego. Diego la agarraba con la zurda y hacía malabares. Y era muy vivo, en eso era mejor que Pelé”.

