La palabra de Martín Demichelis tras el nuevo error de Franco Armani ante Vélez: “No voy a ser hipócrita, no la está pasando bien”

“No voy a ser hipócrita, Armani no la está pasando bien”, reconoció Martín Demichelis. El entrenador de River Plate habló en conferencia de prensa tras la igualdad en dos goles sufrida ante Vélez Sarsfield en Liniers, donde su arquero tuvo responsabilidad en el segundo tanto local a poco del final. “Es evidente, no voy a ser hipócrita, lamentablemente no la está pasando bien Franco en estos últimos encuentros o estos últimos desaciertos donde lamentablemente terminaron en goles”, admitió.

Te puede interesar: River Plate volvió a dejar puntos por una falla de Armani: los tres últimos errores que lo pusieron bajo la lupa y su gesto tras el empate ante Vélez

El guardavallas campeón del mundo que no fue citado por Lionel Scaloni para integrar el plantel del seleccionado argentino que realizará una gira por Asia a mediados del mes próximo no está atravesando un buen momento. “Es campeón del mundo, tiene 37 años, es el subcapitán, hoy el capitán en el campo. Ahora hay que dejarlo tranquilo y mañana volveremos a hablar con él. A seguir trabajando. Él sabe que las penas del fútbol se matan con fútbol. Hay que volver a trabajar con las mismas ganas que el primer día. Es un chico de experiencia al cual necesitamos bien. Todos de alguna manera nos hemos equivocado más o menos, es parte del juego”, reconoció.

El grosero error de Armani en el empate final de Vélez.

Te puede interesar: Estallaron los memes por el nuevo error de Franco Armani que le impidió a River Plate vencer a Vélez en Liniers

“Pero lo concreto es que esta noche nos vamos con una sensación amarga porque hicimos un buen primer tiempo y eso nos deja conformes, aunque no pasa lo mismo con el resultado”, apreció Micho. “Y el equipo generó mucho en ese período, lo que significa que hizo las cosas bien. Después ellos tuvieron algunos mano a mano con los cambios, impulsados por la inquietud de su gente ante la necesidad de sumar un resultado positivo, y se nos terminó escapando el triunfo”, admitió el entrenador de 42 años.

Finalmente, se manifestó “contento porque después de un parate tan largo Robert Rojas tuvo una buena actuación y la coronó con un gol”, aunque al mismo tiempo mostró su malestar por la falta de eficacia arriba y la endeblez en defensa que lo llevó a sufrir muchos goles pese a las pocas llegadas de los rivales.

“Son tantísimas cosas que le pasan a los jugadores por la cabeza y son ellos los que tienen que resolver. Que nos lleguen poco y llegar mucho es bueno, después el fútbol se decide en las dos áreas. Hoy creo que lo estamos pagando en las dos áreas porque creamos mucho, convertimos poco, nos generan poco y nos convierten mucho”, cerró.

Te puede interesar: El grave error de Armani en el gol de Sporting Cristal que abrió el marcador ante River Plate

Seguir leyendo: