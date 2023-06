Ander Herrera contó detalles de las fiestas de Neymar y explicó por qué silbaron a Messi en PSG

El delantero español fue compañero del brasileño en PSG

Neymar siempre se ha destacado por su talento dentro y fuera de la cancha. Dentro del terreno, su habilidad con la pelota es indiscutible, y fuera tiene la capacidad asombrosa de ser un gran organizador de fiestas, pero lo cierto es que poco se sabe de los detalles de esas celebraciones. Justamente sobre eso habló Ander Herrera, quien concedió una extensa entrevista este viernes en la que se refirió al brasileño, Lionel Messi y su reciente experiencia en el estadio de Boca Juniors.

Te puede interesar: El ex compañero de Messi en el PSG que admira a Riquelme y colecciona camisetas de Boca: “Cumpliré mi sueño de ir a La Bombonera”

En medio de su primera visita a la Argentina, el mediocampista del Athletic Club de Bilbao, que jugó en Francia entre 2019 y 2022, charló en TyC Sports sobre la mejor fiesta que vivió con Ney como anfitrión principal: “Era su cumpleaños. Era verano en Sudamérica y vinieron amigos y amigas de Brasil. Había un lío, una confusión y yo le decía a Ney: ‘Estamos con nuestras mujeres, como nos vas a poner...‘. Él me decía que no me preocupara porque había un VIP para nosotros y allí estábamos muy bien con nuestras parejas. Pero abajo era... Había algunos solteros en el equipo que los veías bajar, subían, gesticulaban, decían ‘increíble‘ y tenían los ojos como si hubieran visto a Jesúcristo”.

En este sentido, señaló una anécdota que mantuvo con Leandro Paredes y sus respectivas parejas: “¿Si bajamos al baño? No. Teníamos uno arriba y otro abajo. El de arriba estaba lleno e íbamos a bajar con Lea, pero nuestras mujeres nos dijeron que no fuéramos abajo, ja”. Ante la consulta sobre quién fue el compañero “más fiestero” que tuvo, no dejó margen a las dudas: “Neymar disfruta la vida. Hay una idea equivocada sobre él. Siempre está con amigos. No necesariamente de fiesta, pero disfruta la vida a pesar de ser futbolista y por tener la repercusión que tiene”.

Te puede interesar: El “nuevo PSG” tras el adiós de Messi y Sergio Ramos: los tres fichajes que busca y la lista de salidas que prepara

Incluso, confesó que tiene temor de ir a Brasil a visitar a su ex compañero fuera de temporada: “Neymar siempre me dijo que me esperaba en Brasil, pero uf... Me dan miedo sus fiestas, prefiero algo más tranquilo”. “Es un compañero con un corazón enorme que es querido a cada vestuario al que va y es divertido. Un talento innato. Creo que no tiene dos balones de oro porque él no quiere. Por talento, capacidad y fútbol está por detrás de Messi y Cristiano Ronaldo”, destacó.

En ese sentido, se metió de lleno a la última etapa del argentino en PSG y realizó un profundo análisis sobre los silbidos que recibió por parte de la afición parisina: “Hay mucha obsesión con la Champions League. No solo los aficionados, el grupo qatarí cuando compró el club habló de la Champions y me parece un error. Te estás poniendo una exigencia y una presión que no te conviene ni pertenece. Y cuando los aficionados escuchan a los dirigentes que la opción es ganar la Champions... ¿Qué te van a pedir cada año? Nunca había visto una exigencia así, ni en Manchester United que es un club enorme. Hagas lo que hagas, la temporada en el PSG es un desastre si no ganas la Champions. No lo veo justo. Estuvimos muy cerca de ganarla y perdimos la final ante el Bayern Múnich. Hay una exigencia y obligación desmedida por ser campeones de Europa que no le conviene al futbolista porque nunca hay una felicidad total. Si no la ganas, no me van a pitar a mí que soy un acompañante. Van a silbar a los cracks”.

El futbolista analizó la "obsesión" con la Champions

Además, fue consultado sobre cómo se manejó la lucha de egos en un vestuario plagado de figuras: “Si tienes a Leo, todos los demás están un pasito atrás. ¿Hasta Mbappé? Sí, a Leo no le hace falta hablar para ser respetado. Cómo voy a levantar la voz si él no lo hace. ¿División entre Messi y Mbappé? Eso es mentira”.

Te puede interesar: Del “no salió como pensábamos” al “volvimos a disfrutar de jugar juntos”: el sentido cruce de mensajes entre Neymar y Messi

Luego de haberlo tenido de compañero en su primera temporada, analizó su desembarco en el Inter Miami de la MLS: “Me alegró mucho por él. Miami es un destino muy apetecible para él y su familia. Me gusta mucho más eso que Arabia. Va a marcar historia en un club bastante joven y le deseo lo mejor”.

Por otro lado, Ander Herrera se refirió a su llamativa presencia en medio de una de las populares de La Bombonera durante la victoria ante Colo Colo por la Copa Libertadores: “Ya que venía aquí y tenía la oportunidad de ir, tenía que buscar el mejor contexto para disfrutar del día, y qué mejor que en la popular”. “Pregunté, me dieron el okey, hablé con Leandro Paredes y me trataron de diez. Es algo inolvidable y queda para siempre. No podía venir y no estar en la popular. Mi padre me dijo que era un tarado porque le llegaron videos míos en la 12, pero yo lo tenía que vivir”, explicó.

A la hora de señalar sus hábitos más avergonzantes, ubicó a la superstición en esa vía: “Si algo no ha llegado, no puedo imaginarlo porque creo que ya lo estoy perdiendo”. Debido a esto, señaló cuál era su temor en su visita al estadio del Xeneize: “Tenía miedo que Boca no ganara conmigo y era el mufa, pero zafé”.

Tras recorrer lugares emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires como el Obelisco, Caminito, el Jardín Japonés y San Telmo, el jugador se mantiene muy cercano a uno de los clubes más poderosos del país, pero aclaró que ese fanatismo lo vive desde el costado de admirador: “Tengo un año más de contrato y tengo la ilusión de volver al club de mi corazón, que es el Real Zaragoza. Estoy en la antipática obligación de ser sincero: estuve como hincha, pero no es fácil por mi situación, mi carrera, mi edad y mi familia que yo venga a jugar a Boca. Pero como hincha, estaré seguro”.

Seguir leyendo: