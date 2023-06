Neymar contó qué le dijo a Messi cuando se enteró que iría al Inter Miami: “Yo ya lo sabía”

Neymar y Lionel Messi son grandes amigos (Reuters)

Neymar y Lionel Messi han forjado una gran amistad por sus años de vestuario en Barcelona y, posteriormente, PSG. Por eso, el brasileño parece haber contado con información privilegiada, según reveló él mismo en una entrevista que se conoció en las últimas horas y en la que cuenta algunos pormenores de sus charlas con el argentino antes de su mudanza a los Estados Unidos.

En una entrevista al canal de NBA de Brasil que se emitió por Youtube, el futbolista surgido en Santos fue consultado sobre cómo puede impactar el arribo de una estrella como Leo a la MLS y ante esto, sorprendió al contar que él hacía tiempo que estaba al tanto de esta decisión: “Yo ya lo sabía”, comentó entre risas. “Messi es uno de mis mejores amigos y un regalo que el fútbol me dio. Tuve la oportunidad de conocerlo, de jugar con él y luego nos hicimos amigos. Ya sabía que vendría a Miami y lo hablamos”.

El delantero, que por el momento seguirá en PSG, se mostró muy feliz de que su amigo aceptara la oferta del Inter Miami y anticipó que revolucionará la liga norteamericana, aunque se manifestó triste por no poder seguir jugando a su lado: “Le dije que estaría muy feliz por la ciudad y la forma de vida. Estoy seguro de que cambiará toda la liga. Se volverá una liga mucho más popular. Creo que todo el mundo debe aprovechar para verlo jugar porque desafortunadamente nada es para siempre. Será muy bueno y obviamente fue un poco agridulce verlo partir”.

Neymar y Messi coincidieron por primera vez en Barcelona, en la temporada 2013/14 y allí, junto con Luis Suárez, conformaron un tridente letal dentro del campo de juego y una gran amistad, fuera del terreno, que prosiguió en PSG. Ahora, Leo eligió marcharse rumbo a la MLS y se espera que en los próximos días viaje hacia Estados Unidos para ser presentado en su nuevo equipo, ya que aún no ha firmado el contrato.

El rosarino de 35 años reconoció en diálogo con los sitios españoles Mundo Deportivo y Sport que a la hora de tomar la decisión de aceptar la oferta del club de Miami, priorizó (entre otros aspectos) a su círculo íntimo: “La decisión pasa por ahí también, para reencontrarme, entre comillas, con mi familia, con mis hijos, y disfrutar del día a día. Tuve la suerte de conseguir todo en el fútbol y ahora va un poco más allá de lo deportivo, que también me interesa y mucho, pero mucho más lo familiar”. En esa charla, también dejó en claro que el aspecto económico no había sido un motivo: “Si hubiese sido una cuestión de dinero, me habría ido a Arabia Saudita o a otro lado. Me parecía muchísimo dinero y la verdad es que mi decisión para por otro lado y no por dinero”.

Leo aún tiene contrato con PSG hasta fin de mes por lo que su debut en su nuevo equipo podría darse en julio. La agenda incluye varios partidos y habrá que ver cuál es el pautado para su debut. Habrá dos partidos de local: sábado 1 de julio ante Austin y el martes 4 contra Columbus Crew. Luego vendrán tres partidos fuera de casa: DC United (8/7), St. Louis City (15/7) y Cruz Azul (21/7). Alguno de esos equipos será su primer rival.

