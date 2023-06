Con 12 bajas, el equipo inédito que prepara Almirón para el partido entre Boca y Lanús

Boca Juniors ya se clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores

La victoria de Boca Juniors 1-0 ante Colo Colo por la Copa Libertadores ha dejado una serie dolores de cabeza para el entrenador Jorge Almirón que este fin de semana no podrá contar con varios futbolistas que habitualmente son titulares. En este contexto, para el duelo ante Lanús, el DT deberá meter mano en el equipo y mover piezas para conformar un 11 lo más competitivo posible.

En total son 12 jugadores los que no están disponibles, entre lesionados y suspendidos, por eso, en la lista de concentrados anunciada este viernes, aparecen varios juveniles con pocos minutos en Primera que, seguramente, integrarán el banco de los suplentes frente al grana en La Bombonera. Es así que los hinchas verán una formación inédita del cuadro de La Ribera.

En el arco estará Javier García, para darle descanso a Sergio Romero. Delante suyo, una línea con cuatro defensores conformada por Facundo Roncaglia de lateral derecho, Bruno Valdéz y Nicolás Valentini como centrales y Valentín Barco por el lado izquierdo. En le medio se juntarán Pol Fernández, Equi Fernández, Cristian Medina y Oscar Romero. Y arriba estarían Darío Benedetto junto a Juan Ramírez.

Los concentrados por Jorge Almirón

Con el Xeneize muy lejos de la pelea por el título (está a 14 puntos del líder River Plate, con un partido más), Almirón sabe que ante Lanús no será un partido trascendental, pero esto no significa que no deba sumar para seguir subiendo en la tabla. Es que por el mal arranque en el torneo, Boca se encuentra aún fuera de zona de clasificación a certámenes internacionales, por lo que cada punto sirve.

El entrenador no podrá contar con Marcelo Weigandt, expulsado contra Arsenal la fecha pasada, ni con los lesionados Luca Langoni, Miguel Merentiel, Luis Advíncula, Agustín Sandez, Martín Payero, Gonzalo Morales, Exequiel Zeballos y Marcos Rojo. A ellos se suman Nicolás Figal, Frank Fabra y Norberto Briasco, con sobrecargas musculares.

Por su parte, Lanús a perdido solo un partido de los últimos 9 que ha disputado y marcha sexto en la tabla, con 32 unidades, por lo que necesita ganar para acercarse a los puestos de arriba, ya que además tiene pendiente un duelo ante Unión en Santa Fe. El partido se disputará este sábado desde las 20.00 horas en La Bombonera con el arbitraje de Fernando Echenique, mientras que Jorge Baliño estará en el VAR.

