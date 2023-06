Las 7 figuras de Uruguay que brillan en el Mundial Sub 20 y ya fueron citadas por Marcelo Bielsa

Marcelo comenzó el recambio generacional con siete convocados de la Sub 20 (Foto: Reuters)

La llegada de Marcelo Bielsa promete dar un cambio de página en la historia reciente de la selección de Uruguay. La Copa del Mundo de Qatar 2022 significó el fin de una era para la Celeste y los dirigentes de la federación decidieron apostar por el Loco para preparar las Eliminatorias Sudamericanas, que arrancan en la ventana internacional de septiembre, y la Copa América 2024 que se realizará en Estados Unidos.

En su primera convocatoria, el entrenador argentino dejó claro que está preparado para hacer el recambio generacional al prescindir de cinco históricos futbolistas: Luis Suárez, Edinson Cavani, Diego Godín, Martín Cáceres y Fernando Muslera. Aunque en un principio sonó como una polémica decisión, para suerte de Bielsa el proyecto arrancó de gran manera con la llegada de Uruguay a las semifinales del Mundial Sub 20, donde enfrentará a Israel este miércoles 8 de junio a las 14.30 horas.

El plantel dirigido por Marcelo Broli, con mayoría de jugadores del fútbol local, tiene una base sólida de talentos y el Loco ya convocó a siete de ellos para que se unan a los entrenamientos una vez que terminen su participación en Argentina. Randall Rodríguez, Sebastián Boselli, Facundo González, Mateo Ponte, Fabricio Díaz, Luciano Rodríguez y Anderson Duarte fueron los seleccionados para participar de los amistosos frente a Nicaragua el 14 de junio y Cuba el 20, ambos en el estadio Centenario de Montevideo.

De los nombrados anteriormente sólo uno de ellos ya está en Europa: Facundo González. El defensor vivió cuatro años en Uruguay hasta que su padre decidió viajar a España en busca de un mejor futuro y por eso sus primeros pasos en el fútbol fueron en la cantera del Espanyol. Pocos meses tardó el Valencia en el poner sus ojos en él y se lo llevó para que sea parte de su segunda línea, donde actualmente juega. “Tenía la chance de jugar por Italia o España y eligió la más linda, la Celeste. Ojalá algún día se dé la chance de la selección mayor”, explicó Gabriel González a Fútbol.Uy.

Facundo González vivió casi toda su vida en Europa (Foto: Reuters)

La zaga central fue una garantía a lo largo del certamen y el otro nombre que la conforma apareció en el radar de River Plate en las últimas semanas. Sebastián Boselli, propiedad de Defensor Sporting, es comparado con Diego Godín por su poderío en el juego aéreo y en los cinco partidos que disputó en la Copa del Mundo, en cuatro de ellos ayudó para mantener la valla en cero. Aunque el Millonario sigue de cerca la actividad del defensor, diario As confirmó que un equipo de Italia y otro de Portugal están esperando que termine el certamen internacional para entablar charlas con el cuadro uruguayo.

Si de cuidar el arco se trata es imposible no concentrarse en Randall Rodríguez, guardameta de Peñarol. El arquero apareció en el radar a sus 18 años cuando se consagró campeón de la Copa Libertadores Sub 20 en 2022 al atajar dos penales en la definición frente a Independiente del Valle en la final. Aunque fue algunas veces al banco de suplentes, hoy es el tercer o incluso cuarto arquero de la primera plantilla del Manya, pero su actuación con el seleccionado hará considerar al entrenador y a los dirigentes qué hacer con la joya que no para de ir en ascenso.

Mateo Ponte tomó protagonismo por una importante lesión que lo dejó fuera de lo que resta del Mundial Sub 20 y puso en duda su presencia con la mayor. Sin embargo, el rendimiento que demostró el lateral derecho de Danubio es digno de destacar. Para entender la actitud del Tren, como lo apodaron sus compañeros, hay que remitirse al partido contra Estados Unidos. La dolencia en su bíceps femoral derecho apareció cerca del final y la falta de cambios lo obligó a terminar el duelo dentro de la cancha. A pesar de las reiteradas advertencias del cuerpo médico de que no hiciera esfuerzos, al futbolista poco le importó y siguió corriendo más allá de lo que más tarde terminó sufriendo un desgarro.

Fabricio Díaz es considerada la gran promesa de Uruguay (Foto: Reuters)

Fabricio Díaz es considerado la gran promesa del fútbol uruguayo. El volante de contención es el capitán de este combinado Sub 20 y en el Liverpool recuerdan el primer entrenamiento del joven con el primer plantel en el que comenzó a darle sindicaciones a los referentes. A sus 16 años debutó con gol en la máxima categoría y en una final frente a Nacional. Es decir, la experiencia que ya arrastra a sus 20 es muy difícil de encontrar en cualquier rincón del planeta. Es indudable que su siguiente paso será en Europa y hasta ya estuvo convocado varias veces a la mayor con Diego Alonso como entrenador.

“Estás loco Lucho Rodríguez. Impresionante. Golazo de crack. Top”, fueron las palabras de Luis Suárez en las redes sociales para describir uno de los tantos del delantero del equipo dirigido por Marcelo Broli. Con presente en el Liverpool, su presidente José Luis Palma cotizó a la promesa 15 millones de dólares tras su participación en el Sudamericano Sub 20 y probablemente esa cifra haya aumentado tras la campaña en el Mundial. Aunque fue expulsado ante Gambia en octavos por un codazo y recibió dos fechas de suspensión, el oriundo de Montevideo sueña con un pase a la final para volver a vestir la camiseta de Uruguay en el certamen.

El último en la lista es Anderson Duarte, el principal responsable de que la Celeste esté entre los mejores cuatro. Gol a Gambia para ganar 1-0 en octavos y otro a Estados Unidos para abrir la victoria en cuartos, arrancó la Copa del Mundo como suplente detrás de Andrés Ferrari y Luciano Rodríguez pero sus buenos ingresos lo fueron llevando lentamente hacia la titularidad. Este jueves, cuando el combinado charrúa enfrente a Israel, estará desde el arranque por mérito propio. Defensor Sporting es dueño de su pase y la curiosidad es que se lo llevó del Club Policial de Tacuarembó luego de que en un partido marcara seis tantos en la primera mitad. Integrante de una familia humilde, durante su crecimiento llegó a cuidar autos en la puerta del estadio Goyenola para ayudar a sus padres. Hoy el fútbol le sonrió y está convocado por Marcelo Bielsa para que defienda los colores en la mayor.

Duarte le marcó goles a Gambia en octavos y Estados Unidos en cuartos (Foto: Reuters)

El destino de Uruguay en la Copa del Mundo Sub 20 tendrá un nuevo capítulo este jueves en La Plata frente a Israel. La chance de conseguir la primera estrella del país en la categoría es concreta, ya que no restan anteriores campeones en competencia. Lo que es una realidad es que sea cual sea el resultado, los jóvenes futbolistas demostraron que la Celeste tiene una generación repleta de talentos para ser aprovechados tanto por sus clubes como por Marcelo Bielsa.

