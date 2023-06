Ander Herrera posteó un video en el medio de La 12 y David De Gea le hizo una broma: “Barra brava”

El futbolista español estuvo en el partido entre Boca Juniors y Colo Colo

Ander Herrera cumplió esta semana su sueño de ver un partido de Boca Juniors en La Bombonera y lo hizo como un hincha más, ya que se animó a ir a la tribuna popular junto a la barrabrava del conjunto de La Ribera, La 12. Después de que la noticia fuese replicada por varios portales del mundo, el delantero español compartió en sus redes sociales algo de lo que fue su experiencia y se mostró muy feliz de haber vivido el triunfo ante Colo Colo.

“Inolvidable”, escribió en su cuenta de Instagram al publicar varias imágenes de una jornada que quedará por siempre grabada en su memoria. “Estuvo espectacular la verdad. Es algo único, lo había soñado mucho tiempo. Le agradezco a Boca, Leo Paredes y Marquitos (Rojo). Fue más de lo que esperaba. Seguro voy a volver como hincha”, declaró además en diálogo con ESPN.

En sus días en Buenos Aires, el ex jugador de PSG aprovechó para hacer un tour por la ciudad e ir a La Boca, conocer Caminito, el Obelisco de la 9 de Julio y también recorrer el Jardín Japonés de Palermo. Pero nada fue tan impresionante para él como La Bombonera, incluso fue el día anterior al duelo, en “modo turista”, para conocer el museo y el estadio en donde se tomó algunas fotos con la camiseta del Xeneize, al tiempo que aprovechó para degustar unas empanadas.

Los comentarios que recibió Herrera

Hay que recordar que en su visita a los estudios de la señal para participar del programa Equipo F, Herrera contó detalles de cómo nació su pasión por Boca. “Me he quedado hasta las dos o tres de la mañana para ver a Boca y para ver a Riquelme. Cuando él estaba más grande y viendo el fútbol cómo lo veía, un día puse un tuit y se hizo bastante viral”, explicó durante la entrevista por TV. “Mi padre venía a Argentina cada año y yo le preguntaba ‘¿por qué fichan tantos jugadores de Argentina?’ Y él me decía ‘los argentinos no te dejaban tirado nunca. Cuando las cosas van mal siempre van al frente y pelean’. Venía todos los años a buscar jugadores”, recordó.

Herrera estuvo unos minutos en la popular y otro rato en uno de los palcos, junto a Marcos Rojo, a quien conoce del Manchester United. A esa foto reaccionaron varias estrellas del fútbol como el arquero español David De Gea, quien le escribió en tono de broma: “Barra brava”, mientras que el marfileño Eric Bailly, quien también jugó en los Red Devils, comentó: “Dile a Marquitos cuándo me recibe”, ya que también tiene ganas de conocer el estadio.

Las imágenes de Ander Herrera en La Bombonera:

