Pep Guardiola reveló el momento en el que se dio cuenta que Julián Álvarez era especial

Este sábado Manchester City e Inter de Milan definirán al campeón de la Champions League en Estambul y en la ronda de entrevistas previas al gran duelo Pep Guardiola se rindió ante Julián Álvarez, delantero que en apenas una temporada se ha adaptado casi sin problemas a su estilo de juego y, según él mismo confesó, lo ha asombrado desde la primera semana de trabajo.

El argentino llegó al cuadro inglés tras su exitoso surgimiento en River Plate y por entonces era un misterio saber si con 22 años iba a poder brillar en uno de los mejores equipos del mundo. Pero, al español no le quedaron dudas cuando lo pudo observar en cancha.

“Recuerdo el partido en Estados Unidos contra América creo que fue y Julián llevaba nada más dos entrenos y yo dije ‘Este chico es especial’”, comentó en diálogo con ESPN sobre aquel encuentro disputado hace casi un año en el que el City se impuso 2-1 y fue el primer partido amistoso en el que el argentino fue titular. Esa noche en Houston, Guardiola decidió cambiarlo a los 70 minutos (lo reemplazó el británico Liam Delap) y lo felicitó por su actuación: lo esperó al borde del campo y le dedicó una palmadita.

“Ha hecho una temporada fantástica. Ha renovado contrato, estará unos años aquí espero que esté feliz”, sentenció Pep, que no escatimó en elogios: “Un jugador que juega con la selección argentina, que es campeona del mundo y que es él y 10 compañeros más con ese equipo en el que está Leo (Messi), evidentemente, pero también están Enzo Fernández, Mac Allister, (Cuti) Romero, Ota, (Lautaro) Martínez... si tu no eres bueno, no tienes nivel, no tienes esa capacidad adaptativa, rápida, de rebelarte en momentos, que tienes un gen que imagino que tienes del pueblo argentino, tu no puedes jugar con la selección argentina”.

Al ser consultado sobre el techo que puede alcanzar Julián, fue contundente: “El techo es el suyo, el entrenador no puede ponerles el techo. Se lo ponen los jugadores”.

*Los elogios de Guardiola a Lautaro Martínez

A su vez, Guardiola se refirió a Lautaro Martínez, capitán del Inter de Milan, y negó que en 2021 se hayan interesado por ficharlo pese a los rumores que se instalaron en aquel momento: “Es un jugador extraordinario, campeón del mundo. Teníamos a Agüero y a Gabriel Jesus, así que no, no era una posibilidad”.

El estratega del Manchester City no escatimó en halagos para Erling Haaland, el máximo artillero de su equipo en la temporada y, seguramente, candidato a ganar el Balón de Oro por sus impresionantes actuaciones: “Es una joya de chico, todo el día está con su sonrisa, es un competidor nato. En los malos momentos no se deprime, es muy positivo aquí (se señaló la cabeza), que es donde marcan la diferencia los grandes jugadores, tiene una gran confianza en si mismo, es un tipo que tiene un sentido del gol y de moverse como nadie”.

Guardiola ha ganado esta temporada la FA Cup y la Premier League por lo que el sábado buscará frente al Inter obtener el triplete, que ya consiguió con Barcelona en 2009, pero que en Inglaterra solo lo logró Manchester United en 1999, bajo el mando de Sir Alex Ferguson. Además, el conjunto ciudadano sueña con la conquista del único trofeo que la falta en sus vitrinas.

