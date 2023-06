Rodrigo De Paul mostró su extraño nuevo look y compartió el mensaje osado que le mandó a Bizarrap antes de la final del Mundial

el mensaje de Rodrigo De Paul a Bizarrap antes de la final del Mundial

La cabeza rapada, teñida de celeste y con un corazón negro. Así apareció Rodrigo De Paul al último entrenamiento del Atlético de Madrid antes de finalizar la temporada en el duelo frente al Villarreal. El volante del Colchonero afrontará su último compromiso en La Liga de España, donde el conjunto de Diego Simeone ya tiene garantizada la plaza para disputar la próxima Liga de Campeones, mientras que el Submarino Amarillo tendrá que atravesar las fronteras en la Europa League.

No es la primera vez que el ex Racing sorprende con un estilo exótico. Durante los últimos partidos había acompañado al francés Antoine Griezmann con una cabellera rubia platinada.

Lo llamativo fue que su nueva apariencia se dio después de una histórica revelación que hizo el músico Bizarrap cuando fue a visitar a los influencers de Paren La Mano. El artista recordó la confianza que tenían los jugadores antes del duelo decisivo ante Francia en Qatar. “Estaban muy confiados los pibes. El día antes, Rodri (De Paul) me manda: Che Biza, mañana cuando salgamos campeones venite al predio que volvemos en el avión. Estamos convencidos, vamos a ganar. Y yo tipo: Pará, boludo, pará”...

La nueva apariencia de Rodrigo De Paul

Cabe señalar que el volante surgido del Tita Mattiussi también revivió el momento en el que sintió el dolor muscular en la previa al choque de los cuartos de final ante Países Bajos y cómo fue su decisión de jugar pese a los consejos de Lionel Messi y el cuerpo médico. “Me lesioné. Fue una jugada dos días antes del partido, en un reducido, sentí algo ahí atrás y cuando me hice los estudios vi que me había lastimado. No me llegué a romper, pero tenía como una distensión, que es como un grado uno”, contó hace unos días en el programa televisivo La Vuelta de Fox Sports. De Paul jugó contra la Orange en uno de los encuentros más picantes del Mundial, que Argentina ganó en la definición por penales y continuó su camino rumbo a la gloria.

El jugador tiene contrato vigente con el Atlético de Madrid hasta el 2026, pero en Europa confían en una transferencia, dado que la prensa italiana informó que la Juventus pretende reforzarse para la próxima temporada con el volante que se convirtió en uno de los pilares de la Scaloneta. Hasta el momento son simples especulaciones, y el futbolista quiere terminar de la mejor manera la competición ibérica para poder disfrutar de unas vacaciones junto a su pareja Tini Stoessel.

