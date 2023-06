Entrevista con Alexis Mac Allister: los “pequeños detalles” de Messi, su vida “aburrida” y su flamante noviazgo

Mac Allister en el condominio del distrito Edgewater de Miami, donde se toma unos días de vacaciones. Crédito: Enrique Tubio

Mientras disfruta de unas merecidas vacaciones en Miami, Estados Unidos, luego de la gran temporada que redondeó en el Brighton inglés, Infobae conversó con Alexis Mac Allister, el joven talento argentino que se consagró campeón del mundo y fue una de las grandes revelaciones en el Mundial Qatar 2022. En una charla distendida, el volante compartió las sensaciones que le dejó su primera -y exitosa- participación en una Copa del Mundo, su relación con Lionel Messi y las perspectivas que tiene a futuro para su carrera futbolística. Mac Allister acaba de adquirir una unidad en el Aria Reserve de Miami, un proyecto de condominios de lujo en el distrito Edgewater de Miami, donde otorgó esta entrevista.

-¿Cuál considerás que fue tu momento más destacado en la Copa del mundo?

-En general fue una Copa del Mundo muy destacable para todos y hubo momentos muy lindos en lo personal obviamente, pero la final fue el partido más importante, en donde más cómodo me sentí y finalmente pudimos conseguir el objetivo que era lo que queríamos por nosotros y por nuestro país. Tuvimos un momento duro con la caída en el primer partido frente a Arabia Saudita, algo que no esperábamos, pero siempre remarcamos que somos un equipo que en las difíciles se hace más fuerte y creo que ese golpe nos vino bien para reaccionar a tiempo y demostrar que estábamos vivos y que teníamos chances de ganar el Mundial.

-¿En qué momento te diste cuenta que iban a ser campeones del mundo?

-A medida que fueron pasando los partidos, ante Países Bajos fue un partido durísimo, ellos nos empataron en el último minuto y el equipo se sobrepuso, tuvimos esa gran virtud y cuando ganamos ese partido se sintió que estábamos un poco más cerca del título.

-¿Qué significa para vos compartir la cancha con Lionel Messi?

-Tanto para mí como para nuestros compañeros es jugar con nuestro ídolo, es una alegría y un desafío enorme, pero lo disfrutamos muchísimo y somos conscientes de que es nuestro líder tanto dentro como fuera de la cancha y hay pequeños detalles de él, sobre todo afuera de la cancha, que hacen que sea un líder muy positivo.

-¿Qué se te pasó por la cabeza cuando Francia empató en dos ocasiones en la final de la Copa del Mundo?

-Cuando nos hacen el segundo fue un momento duro, fue un golpe que no lo esperábamos, porque hasta los 70 minutos todo prácticamente había sido nuestro, pero son cosas que pasan, fue otro momento en el que el equipo se hizo fuerte, jugamos un tiempo extra que también merecimos ganar y después los penales, que es un poco de suerte y un poco de virtud y calidad, teniendo un arquero como el Dibu (Martínez) que también fue muy importante, pero los pateadores tuvieron esa tranquilidad que se necesita y nos regalaron la Copa. Y creo que la clave fue Leo en lo individual, que hizo un gran Mundial, es un jugador diferente, y también esa capacidad de sobrepasar momentos difíciles, como en nuestro caso contra Países Bajos, que sacamos esa personalidad de equipo que nos llevó a ser campeones del mundo.

Alexis y su pareja Ailén Cova, recién llegados a Miami luego de asistir a la boda de Lautaro Martínez. (Crédito: Enrique Tubio)

-¿Qué les dejó el cuerpo técnico encabezado por Scaloni como grandes enseñanzas?

-Ellos tienen una virtud muy grande que es el manejo del grupo, han logrado generar un grupo y conseguir una conexión con la gente muy fuerte y eso es gracias a ellos, ese fue el primer gran paso, después obviamente adentro de la cancha nos ayudan muchísimo, eran muy conscientes de que había un gran equipo, grandes jugadores, que teníamos al mejor del mundo, entonces creo que pasaba más que nada en trabajar lo defensivo y después a la hora de atacar dar libertad porque cuando tenés jugadores de calidad y un jugador como Leo todo es más fácil.

-¿Un aspecto que te quedó grabado de la Copa del Mundo? ¿Cómo valoras tu carrera futbolística hasta el momento?

-Lo que más me quedó fue la conexión que logró el equipo con la gente y después de ganar la Copa lo que vivimos en Argentina fue una locura y lo disfrutamos muchísimo, pero creo que ya nada es sorpresa. No me voy a quejar, tengo 24 años, soy campeón del mundo, juego en una de las mejores ligas del mundo y siento que mi carrera va en crecimiento, pero sigo teniendo los pies sobre la tierra y tengo muchas ganas de mejorar, siendo mejor persona y mejor futbolista todos los días; veremos que trae el futuro.

-Estás a un paso de uno de los clubes más importantes del mundo, el Liverpool, y por ser entrenado por uno de los mejores técnicos, Jürgen Klopp, ¿qué se te pasa por la cabeza?

-Estoy muy tranquilo porque también tengo la posibilidad de estar en un club como Brighton que me acompañó en todo momento y en el cual disfruto mucho estar, si no me toca salir del club voy a seguir muy contento ahí, pero soy consciente de que va a haber posibilidades y si llega una buena oferta para el club y para mí la evaluaremos.

-¿Cómo es la vida para un argentino en Inglaterra? ¿Te costó la adaptación?

-Me costó un poco, sobre todo el primer año por el idioma, la cultura, el clima, fueron diferentes factores que hicieron que al principio lo sufriera un poco, pero después con el apoyo de mi familia, amigos y de la gente que siempre estuvo ahí lo saqué adelante y me pone muy contento por mi presente. Los asados es lo que más se extraña, obviamente que intento hacer en Inglaterra, pero no es lo mismo sin amigos, sin familia y con una carne diferente.

-Declaraste recientemente que tu “vida es la misma vida aburrida de siempre”, ¿que querías decir? ¿Cambió algo al ser campeón del mundo?

-Me refería a que mi rutina sigue siendo la misma, soy un chico muy tranquilo, que le gusta ir a entrenar, disfrutar y después llegar a casa y tirarme en el sillón, estar con su familia, amigos o la gente que tenga cerca. Me refería más que nada a eso y, aunque tengo mucho más reconocimiento, mi vida sigue siendo la misma de siempre y la sigo disfrutando muchísimo.

-¿Qué valoración tenés de la Premier League, liga que para mucha gente es la más importante del mundo?

-No tengo dudas que hoy es la mejor liga para jugar y por eso soy consciente de que me gustaría que mi próximo club sea en la Premier, disfruto mucho de estar ahí y la verdad es que la gente siempre me ha tratado de 10 en el país y eso para mí es muy importante.

Pep Guardiola saluda a Alexis Mac Allister, que se despedía de Brighton, donde hizo historia con sus goles

-¿Volverías al fútbol argentino? ¿Dónde te gustaría retirarte?

-Es difícil pensar tanto a futuro, el tiempo pasa, las cosas van pasando y no me gusta prometer que voy a volver a Argentina y después no hacerlo, sí me gustaría retirarme en el Deportivo Mac Allister con mis dos hermanos, es una meta muy importante que tenemos, pero como te digo falta mucho y somos conscientes de que tienen que pasar muchas cosas para que esto suceda.

-Siendo tan joven y consiguiendo tanto en tu carrera, ¿cuáles son tus cuentas pendientes en el corto plazo?

-El objetivo es seguir mejorando como persona, como jugador, ganar más títulos, creo que ese es mi objetivo a corto plazo y lo va a ser siempre, porque voy a ser siempre la misma persona y voy a querer ser un poquito mejor que el día anterior, así que me enfoco mucho en eso.

¿Cómo te preparas para la Copa América que se va a jugar en Estados Unidos y para el Mundial que se viene?

Creo que esta fecha FIFA (Argentina jugará vs. Australia el 15 de Junio y ante Indonesia cuatro días después) va a ser muy importante para verse con el equipo, seguir ajustando detalles y ojalá que la Copa América, las Eliminatorias, todo lo que se le viene a la selección Argentina sea bueno y siento que hay una conexión muy grande con la gente, que hay buenas vibras y eso nos ayuda mucho.

¿Cómo está Alexis en lo afectivo?

-(habla en tercera persona) Alexis está muy bien, se siente muy bien de la gente que tiene al lado, de la familia, de los amigos, de la novia (Ailén Cova, a quien formalizó como su pareja en la fiesta de casamiento de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo), así que disfruto mucho de mi vida.