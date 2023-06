Lionel Scaloni revolucionó Córdoba: el gesto con una señora que se volvió viral

Lionel Scaloni recargó energías tras salir a pedalear con su bicicleta (@almacendecampoquito)

Lionel Scaloni decidió hacerse una escapada al país para ir a Córdoba, provincia que se vio totalmente revolucionada por la presencia del director técnico de la selección argentina campeona del mundo en Qatar 2022. Su presencia fue advertida primero en el Aeropuerto Ambrosio Taravella, en el que aterrizó en un vuelo comercial durante las primeras horas de la tarde.

Te puede interesar: La selección argentina sumó un convocado de último momento para la gira que realizará en junio por Asia

El oriundo de Pujato rápidamente aprovechó su estadía, que se presume que será para visitar a viejos amigos (no se descarta que vaya a ver algún partido de fútbol) para despuntar uno de sus principales hobbys: andar en bicicleta.

El entrenador pedaleó por el pequeño enclave cordobés de Falda del Carmen y junto al dueño de Lito Oviedo Bikes, en la cual sus empleados aprovecharon para capturar el encuentro. También se lo vio realizando una parada técnica para recargar energías en el Almacén de Quito, donde los comensales, incrédulos, no podían creer quien estaba comiendo a unos simples pasos.

Lionel Scaloni aprovechó su estadía por Córdoba para andar en bicicleta (@DeportesAlTacok)

El usuario de Twitter @cappa_pato también retrató una acción del director técnico que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

Te puede interesar: Asado, encuentro con las familias y el baile de malambo de Alejo Véliz: el festejo íntimo de la Selección Sub 20 en San Juan

Mientras viajaba junto a otras personas en uno de los colectivos que acercan pasajeros a los aviones en las pistas, Lionel Scaloni ayudó a una señora a atarse los cordones. “¡¡¡Sí, es Lionel Scaloni!!! Ayer levantando la Copa del Mundo y hoy atando los cordones a una pasajera que iba en el mismo micro que los llevaba hasta el avión”, escribió.

“En un principio, la señora no lo había reconocido hasta que él le dice: ‘Espere que le ato los cordones para que no se caiga’. Cuando se levanta, el marido lo reconoce y enseguida fueron a abrazarlo. ¡Sos GRANDE dentro y fuera de la cancha, Lionel Scaloni!”, completó este privilegiado espectador.

Lionel Scaloni le ató los cordones a una señora arriba de un colectivo dentro del aeropuerto (@cappa_pato)

La Albiceleste, que tras conquistar la Copa del Mundo se impuso en los amistosos contra Panamá y Curazao, volverá a tener acción a mediados de este mes. El 15 de junio, en Beijing, se medirá ante Australia. Luego, el 19 chocará ante Indonesia en Jakarta.

Te puede interesar: Los videos más divertidos del casamiento de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo: el recuerdo del Mundial y el baile de Dibu Martínez

En la nómina de futbolistas que confeccionó para estos compromisos sobresalen algunas sorpresas, como las citaciones del ex arquero de Quilmes Walter Benítez (PSV Eindhoven), el ex defensor de Boca Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella) y la reaparición del ex River Lucas Ocampos (Sevilla), quien había estado en consideración de Scaloni en el inicio de su ciclo y luego fue quedando rezagado. Además, Alejandro Garnacho jugará con la Mayor luego de que Manchester United se negara a cederlo para que disputara el Mundial Sub 20 con el equipo de Javier Mascherano. Cabe recordar que la joya nacida en España y nacionalizada argentina había recibido el llamado del DT en la convocatoria anterior pero una lesión lo privó de presentarse en territorio albiceleste en los amistosos de marzo ante Curazao y Panamá.

Entre las principales ausencias figuran el defensor del Manchester United Lisandro Martínez (una lesión le impidió terminar la temporada con normalidad), el delantero de la Roma Paulo Dybala (también con recurrentes problemas físicos en el último tiempo), Alejandro Papu Gómez, quien volvió a tener rodaje en Sevilla pero sigue fuera de la órbita argentina, Lautaro Martínez, quien disputará la final de la Champions League con el Inter de Milán y luego se someterá a una operación de tobillo que le demandará varias semanas de recuperación y Juan Foyth, recientemente operado. Además, tampoco están los campeones mundiales Franco Armani (River) y Ángel Correa (Atlético Madrid).

Seguir leyendo: