Valentín Carboni, el silencioso heredero de la 10 de la Selección Sub 20: los impactantes videos de niño y la puja con el Inter para jugar el Mundial

Jugadas y goles de Valentín Carboni en el club Lafuente en un triunfo ante 17 de Agosto (Club Lafuente TV)

“Valentín tiene perfil bajo, no le gusta hablar”, revela Ezequiel Carboni, padre del volante ofensivo que es pieza clave en la Selección Sub 20 de Argentina que busca el título en el certamen que juega de local y que este miércoles buscará meterse entre los ocho primeros cuando enfrente a Nigeria por los octavos de final. El chico de 18 años que juega en el Inter y pese a ser introvertido se plantó ante la dirigencia del club de Milán para hacer valer un acuerdo de palabra para que pudiese estar presente en el equipo que dirige Javier Mascherano.

Te puede interesar: Los elogios de Nico Paz y Alejandro Garnacho a Luka Romero tras su brillante gol en el Mundial Sub 20

El número diez siempre es especial en el fútbol. Es el que representa al habilidoso, al jugador distinto. En la Argentina hay un vínculo especial por Diego Armando Maradona y Lionel Andrés Messi, ambos dueños de zurdas mágicas y campeones del mundo con la Selección. Pero en la Sub 20 también hubo distinguidos usuarios de ese dorsal como el propio Pelusa (1979), Ariel “Caño” Ibagaza (1995), Pablo César Aimar (1997), Leandro Romagnoli (2001), Sergio Agüero (2007), todos acreedores de la corona en la categoría. Cabe recordar que Messi usó la 18 en la consagración en Países Bajos en 2005 (el 10 era Patricio Pérez) y en aquel certamen arrancó como suplente.

Hoy ese número emblemático lo lleva Carboni, y desde el inicio del Mundial Juvenil Sub 20 demostró por qué era merecedor de ese halago al marcarle un golazo a Uzbekistán. Valentín mamó el fútbol desde chico con su hermano mayor Franco, también jugador del Inter y hoy a préstamo en el Monza, donde su padre, Kelly Carboni, trabaja en las Inferiores y en su época de futbolista supo ser un pulpo en el mediocampo como volante de contención.

Te puede interesar: Las dudas de Javier Mascherano en la formación de la Sub 20 de Argentina para enfrentar a Nigeria por los octavos de final del Mundial

Carboni padre hizo sus armas como entrenador en la Argentina, en los juveniles de Lanús y luego con mayores en el propio club Granate y Argentinos Juniors en 2018. A esa altura Valentín había edificado una campaña notable en el fútbol infantil y por caso el primer video de Lafuente TV, muestra un partido en el que marcó tres de los ocho goles de su equipo, Lafuente, ante 17 de Agosto en el encuentro que le dio el bicampeonato a la categoría 2005. En ese equipo Valen jugaba con Lucas Kmet, hijo de Julián, que fue compañero en Lanús de Ezequiel Carboni.

Golazo de Valentín Carboni en las Inferiores del Inter

Las imágenes son contundentes. Se ve a un zurdo elegante que ya usaba la diez pero, pese a ser un niño de 12 años, ya mostraba una dinámica superior, pues se lo puede ver cómo se tiraba al piso para recuperar pelotas o ir con todo a las divididas. También brindó asistencias y mostró un pique corto demoledor para sorprender en las dos áreas.

Te puede interesar: Asado, encuentro con las familias y el baile de malambo de Alejo Véliz: el festejo íntimo de la Selección Sub 20 en San Juan

En 2019 a Ezequiel le surgió la chance de trabajar en la reserva del Catania y toda la familia se mudó a Italia. Allí Valentín y Franco continuaron sus formaciones en el Inter, pero el menor de los hermanos tuvo la continuidad en el conjunto Neroazzurro y en 2022 otro video se hizo viral por un golazo al Cagliari en Campeonato Primavera, una competición juvenil en Italia. En ese encuentro Valentín jugó con chicos hasta tres categorías más grandes.

Los popes del Inter vieron que tenían un diamante en bruto y logró subir al primer equipo en el que suma 5 partidos en Serie A y uno en Champions League. También pasó por los equipos juveniles de Italia, en los que fue convocado y jugó una decena de partidos, según contó su padre. Pero la Albiceleste pudo más y una vez que llegó el llamado los hermanos Carboni no lo dudaron.

“Franco y Valentín jugaron partidos para la selección de Italia. Valentín jugó 10/12 partidos para la Eliminatoria. Pero apenas recibieron el llamado de Argentina no lo dudaron. Desde el momento que llegó Argentina, que llamaron Romeo (Bernardo) y Mascherano (Javier), el sueño empezó a cumplirse para Valentín”, contó su padre en una entrevista con Fútbol 910 (Radio La Red).

Ezequiel Carboni admite que en el Mundial Sub 20 no tiene potestad sobre su hijo Valentín ya que apunta a que todas las herramientas se las brinde el entrenador Javier Mascherano.

Kely subrayó que “nosotros nos fuimos hace 4 años, de ‘europibe’ no tiene nada. Él hoy tiene un muy buen presente en el Inter. Nosotros nos fuimos a Italia en 2019 cuando fui a trabajar al Catania y lo compró el Inter. Pero hizo Divisiones Inferiores e Infantiles en Argentina”.

“Él va creciendo y tiene entrenadores que le explican, que lo hacen crecer. El que toma decisiones y se desarrolla futbolísticamente es él; marcarle un error que ya siendo más grande lo puede ver, tenemos diálogo y feedback constante. Sí cuando estamos un rato juntos puedo llegar a marcarle algún error y que igual él cuando es más grande lo empieza a ver y también se lo marca el cuerpo técnico con el que trabaja”, aclaró el actual DT de las inferiores del Monza.

“Está predispuesto a aprender y a escuchar; estoy convencido deque el hijo de un jugador de fútbol escucha más a un entrenador, es lo que yo le enseñé. Eso se lo inculqué desde mi época en la que laburé como entrenador en Lanús”, destacó Ezequiel.

“Como hijo, futbolísticamente no le puedo dar nada, le hablo como padre; no le puedo dar herramientas porque no lo veo cómo se desarrolla en el entrenamiento. Es que lo veo un rato en un partido y a veces no, porque simultáneamente quizá él está jugando y yo trabajando. Pero tampoco hablo mucho”, agregó.

Valentín Carboni en el partido ante Uzbekistán, en el que marcó un golazo (REUTERS/Agustín Marcarian)

“No me siento responsable y con la potestad de darle algo más. Sí le puedo decir ‘disfrutá, viví el momento con tus compañeros, aprovechá la oportunidad, da todo por tu país, por el cuerpo técnico que te dio confianza”, afirmó.

“Temíamos que el Inter dijera que no lo iban a ceder. El Inter en diciembre se opuso a que fuera al Sudamericano, pero dieron su palabra de que si iba al Mundial no se iban a oponer. Después es cierto que el Mundial no era obligatorio, pero ahí Valentín se plantó y les dijo ‘si tengo la posibilidad de ir al Mundial quiero ir a representar mi país porque es mi sueño y pese a que el Inter esté bien y jugando una semifinal de Champions League, quiero ir a jugar el Mundial”.

“Desde la dirigencia del Inter dijeron que no había ningún tipo de problema: ‘Valentín, quedate tranquillo, te vas cuando quieras’. De hecho, cuando llegó la citación oficial el Inter intentó que Valentín se quedara tres o cuatro de días más, que, en vez de viajar un lunes, hacerlo viernes, porque el miércoles estaba el partido de semifinal de Champions (nada menos que ante el clásico rival, el Milan). Valentín les dijo, ‘no, habíamos quedado en algo. Yo me quiero ir el lunes’. Y el Inter dijo, ‘Valentín, como habíamos quedado, andá a representar a la Argentina. Viajá el lunes y que te manden el pasaje. No tenemos ningún problema y que te vaya bien’. Valentín mostró siempre unas ganas increíbles de querer estar y el Inter, quizá, no era lo que quería, pero respetó un acuerdo que había entre ellos”.

Valentín Carboni es la amalgama del fútbol moderno. Su alma de potrero y su habilidad confluyen con una dinámica que también adquirió de chico. El Inter ya empezó a hacer valer sus derechos, pero enfrente tuvo un joven que se plantó e hizo respetar el acuerdo de palabra para poder estar en el Mundial Sub 20. Lo logró y es una de las figuras de Argentina y hoy intentará dar otro paso que lo acerque a la séptima consagración en la categoría.

Seguir leyendo: