El mensaje motivador de Mascherano a la Selección Sub 20 antes del partido con Nigeria: “Hace tres meses hubiésemos pagado por estar en octavos de final”

A horas de afrontar los octavos de final del Mundial Sub 20, Javier Mascherano destacó que los jugadores deben disfrutar del compromiso ante Nigeria, ya que “hace tres meses el equipo estaba afuera” de la competencia. En la previa del partido ante el combinado africano en San Juan, el ex volante del Barcelona aseguró que no tiene dudas en torno al once titular que presentará en busca de una victoria, pero no lo confirmó en la conferencia de prensa, porque todavía no se lo había informado al plantel.

“Llegamos de la mejor manera. Con niveles altos y con rodaje, porque los resultados nos permitieron que jueguen todos una buena cantidad de minutos. Ahora queda ir por por el partido con nuestras armas”, expresó el Jefecito en diálogo con la prensa antes de la última práctica en el estadio Hilario Sánchez de San Martín.

El día previo al inicio de la fase decisiva de la Copa del Mundo, el emblema de la Selección también resaltó el valor de la oportunidad de afrontar esta instancia. “También hay que disfrutarlo porque es un octavos de final de un Mundial y con nuestra gente. Si hace tres meses nos decían, hubiésemos pagado porque estábamos afuera”, subrayó.

Luego de los tres partidos con una producción que fue de menor a mayor en la fase de grupos, Mascherano destacó que tiene las cosas claras y está convencido de lo que puede dar su equipo. “La realidad es que más que dudas, todo esto me reafirmó que no nos equivocamos en los chicos que trajimos, porque cualquiera está en condiciones de jugar y para el entrenador eso es una bendición”, admitió. El estratega solo deslizó que realizará “algunas modificaciones” y puntualizó en la tranquilidad que le genera “el alto nivel” y la “armonía” del grupo.

Argentina cerró la fase inicial con puntaje perfecto y pese a ser uno de los dos mejores tendrá enfrente a Nigeria, que terminó tercero con seis unidades en la zona que compartió con Brasil e Italia. “En un Mundial y en instancias definitorias te encontrás con rivales que te exigen elevar tu nivel. Nos toca un tercero de los más difíciles, pero es un desafío y una oportunidad porque si las cosas salen muy bien vamos a salir fortalecidos”, avisó.

“Nigeria salió tercero dentro un grupo muy duro y difícil, donde enfrentó a dos candidatos. Pero no estamos acá para elegir rivales; es lo que nos tocó”, agregó el DT, antes de analizar al rival. “Es un equipo fuerte, sobre todo físicamente. Sabemos que corriendo no les vamos a ganar. Por eso será clave tener la pelota y a través de la posesión, atacar en bloque”, explicó.

Mascherano se siente cómodo cuando habla de aspectos tácticos y se explayó en la observación que hizo sobre el elenco africano. “Tenemos que tener mucho cuidado con el juego directo, porque de mitad de cancha hacia adelante nos pueden hacer daño con las transiciones”, subrayó. En este sentido, el ex volante hará hincapié en evitar un “equipo largo” y en atacar “con orden” para que Las Águilas no tome mal parados a sus dirigidos. “Está claro que vamos a tener que controlar el partido y debemos llevarlo con calma. Hay que aprovechar el tiempo del partido y no volverse loco con la idea de querer ganarlo desde el principio”, alertó. También resaltó la necesidad de “no tener pérdidas innecesarias” en la posesión, ya que eso le dará más chances al rival que estará “expectante” del error ajeno.

En cuanto al equipo, el entrenador aseguró que no tiene dudas y la formación está definida, pero recién la dará a conocer en la charla técnica previa al partido. Por lo tanto, todavía no se puede saber si jugarán Lautaro Di Lollo o Tomás Aviles en la defensa, Federico Redondo o Máximo Perrone junto a Mateo Tanlongo en el mediocampo y Matías Soulé o Luka Romero en el ataque.

Los octavos de final del torneo comenzaron en Mendoza con el aplastante triunfo de Estados Unidos sobre Nueva Zelanda (4-0) y la agónica victoria que consiguió Israel frente a Uzbekistán, por la mínima diferencia.

