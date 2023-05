La reacción de Gerard Piqué al enterarse de que un campeón del mundo jugará en la Kings League

El ex futbolista español no pudo evitar celebrar la noticia del desembarco del italiano a la competencia en la cual participa activamente

Una noticia bomba sacudió en las últimas horas a la Kings League, la competencia de fútbol 7 creada por Ibai Llanos y Gerard Piqué, que suma cada vez más adeptos. Uno de los héroes de la selección de Italia en el Mundial de 2006 volverá a calzarse los botines para convertirse en el jugador número 14 de Jijantes FC, uno de los 12 equipos que compiten en el certamen.

Una mezcla de sorpresa y tensión se vivió en el estudio, donde se encontraban los presentadores en el momento del anuncio. “El mítico, el inigualable, el hombre que sonó para el banquillo del FC Barcelona porque Joan Laporta no lo tenía en su agenda, sino no vendría Xavi es... Andrea Pirlo”, comentó con orgullo Gerard Romero, presidente de Jijantes ante la impávida mirada de Piqué. Luego, el ex defensor de la selección española, no pudo contener su alegría y comenzó a aplaudir dada la calidad del nuevo jugador que jerarquizará la Kings League.

Pirlo, de 44 años, se sumará al equipo que marcha penúltimo en la liga con tres puntos, producto de una victoria (ante Los Troncos FC) y tres derrotas (1K FC, Kunis Sports y El Barrio). El italiano fue recibido con mucha alegría por parte de su nueva escuadra y Romero lo desafió: “Andrea, cuando en Jijantes le damos la bienvenida a un nuevo jugador lo hacemos con un haka. Tú solo disfrútalo. Cuando hagas un gol lo tenemos que celebrar con un haka”. El gesto de asombro y timidez del emblema que pasó por Inter, Milan y Juventus, entre otros, habló por sí solo.

De esta manera, el campeón del mundo en Alemania 2006, quien viene de una experiencia como entrenador del Fatih Karagümrük SK de la Superliga de Turquía, jugará en la quinta jornada de la Kings League en el encuentro del próximo domingo 4 de junio entre Jijantes FC y Pio FC. ¿Habrá gol de Pirlo en su estreno?

El italiano se sumará a Jijantes FC como el Jugador Número 14

Al cabo de cuatro fechas, XBuyer Team lidera la competencia con 9 puntos y mejor diferencia de gol que Aniquiladores, Porcinos, El Barrio y Rayo de Barcelona, que tienen la misma cantidad de unidades. El equipo que finalice primero accederá automáticamente al Final Four; los segundos, terceros y cuartos esperan en cuartos de final a los que clasifiquen del playoff de octavos (del quinto al décimo puesto).

Andrea Pirlo desembarca en la Kings League para jugar en Jijantes FC

