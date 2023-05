La cena romántica del Kun Agüero y su pareja Sofía Calzetti en una isla paradisíaca

La cena romántica del Kun Agüero y Sofía Calzetti en una isla paradisíaca

Sergio Agüero disfruta su vida alejado del fútbol profesional. Después de su abrupto retiro de la actividad por haber sufrida una arritmia cardíaca en su paso por Barcelona, el ahora empresario y streamer pasa sus días con su familia, además de sus trabajos en su faceta reaccionado en vivo en partidos de la Champions League o también como parte de la Kings League junto a Gerard Piqué e Ibai Llanos.

En la actualidad, el ex jugador y su novia Sofía Calzetti disfrutan de unos días en una isla paradisíaca llamada Little Palm. La pareja está alojada en un exclusivo resort privado que se ubica en los Cayos de Florida. Como indica el sitio oficial del lugar, “el romance y la serenidad abundan en este lujoso refugio paradisíaco accesible por hidroavión o barco”.

En ese escenario fue que el Kun y su novia disfrutaron de una cena romántica a la luz de las velas y a la vera del mar. Cómodamente sentados en una mesa en la playa, ambos disfrutaron de unos tragos y de la comida que ordenaron. Pero lo más llamativo fue que, durante la velada, apareció un particular animal: un pequeño ciervo se hizo presente en el lugar.

“Amazing weekend”, escribió Calzetti en sus redes sociales para retratar un fin de semana “espectacular” que vivió junto a Agüero. La fundadora de Zettia, una marca de ropa para mujeres, aprovechó destacar la estadía en la isla. “Magic place”, o sea, “lugar mágico”, dijo sobre la residencia que compartió durante unos días con su pareja.

El ex jugador y su pareja cenaron frente al mar

Es importante recordar que el Kun junto a su novia viven en Miami. Es más, hace algunas semanas, en el marco de la visita de la Fórmula 1 para el Gran Premio que se corrió en los alrededores del estadio Hard Rock de la ciudad, aprovecharon y visitaron el paddock de la máxima categoría del automovilismo mundial.

Hace una semana, Agüero fue protagonista luego que le respondió al ex futbolista Diego Lugano. El histórico defensor de la selección de Uruguay dijo que a la selección argentina la ayudaron los árbitros durante el Mundial de Qatar: “La ayudaron a ser campeona del mundo. No hay dudas que le dieron una ayuda. Tendrán sus méritos, pero de los 5 penales que le dieron, 4 nadie tiene dudas que no fueron, totalmente forzados. Eso es una realidad. Pero bueno, es también mérito de Messi, que a nivel mundial mueve muchísimo. ¿Te creés que la FIFA no lo ve y no le sirve?”, dijo el ex capitán del combinado charrúa.

¿Cuál fue la respuesta del Kun? Durante una transmisión en la que reaccionó en el partido revancha entre Manchester City y Real Madrid por las semifinales de la Champions League, el ex delantero que fue parte de la celebración con el plantel campeón del mundo que le ganó a Francia en el estadio Lusail, dijo: “Es un comentario bastante innecesario. Si quiere llamar la atención un poco y fantasmear... bueno, cada uno opina lo que quiere pero se está metiendo en contra a la gente de Argentina”.

La mesa que compartieron Agüero y Calzetti durante su fin de semana

