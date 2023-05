Francisco Cerúndolo debutó en Roland Garros con una gran victoria ante el español Jaume Munar: toda la actividad de los argentinos

En la continuidad de los partidos de primera ronda en Roland Garros, el argentino Francisco Cerúndolo (23° en el ranking ATP) dio un gran paso a la segunda ronda del Grand Slam parisino al derrotar al español Jaume Munar (81°) por 6-1, 2-6, 7-6 y 6-1. La mejor raqueta del país, en pleno ascenso de su carrera, obtuvo su primer triunfo en la tierra batida parisina e irá por más ante el ganador del duelo entre el brasileño Thiago Monteiro y el alemán Yannick Hanfmann.

Si bien no fue la mejor presentación del bonaerense, quien venía de disputar la final del ATP Lyon en donde cayó ante el estadounidense Arthur Fils, se vio una reacción tras el segundo set y luego de un ajustado 7-6 en el tercero, Cerúndolo pudo cerrar el juego con un contundente 6-1 que le devolvió la tranquilidad.

La nota más emotiva de la jornada la dio Genaro Olivieri, quien logró el triunfo más importante de su carrera ante el francés Giovanni Mpetshi Perricard en cinco sets con parciales de 7-6, 4-6, 4-6, 7-5 y 6-1. Fue el primer partido en un cuadro principal de un Grand Slam para el nacido en la ciudad de Bragado.

El tenista de 24 años, que figura en el puesto 227 del ránking ATP, supo reponerse tras haber ganado el primer set en el tie-break cuando el local se impuso en las siguientes mangas por un doble 6-4. Olivieri peleó en el tercero y se lo llevó 7-5 para luego cerrar el duelo con un amplio margen en un total de 3 horas y 50 minutos de juego para avanzar a la segunda ronda, en la cual se enfrentará al italiano Andrea Vavassori (148°) el jueves 1 de junio.

“Se lo dedico a mi padre era mi compañero de aventura y falleció en la pandemia. Es un sueño que estoy empezando a cumplir, esto todavía sigue y no me quiero despertar”, expresó un emocionado Olivieri tras la histórica victoria. El jugador argentino, que vive su primera experiencia en los grandes torneos, contó en conferencia de prensa que la angustia por la muerte de su papá fue tan grande que abandonó el tenis para colaborar en el estudio contable de la familia. “Mi papá me apoyaba de todas formas, desde psicológicamente a económicamente, al final hasta sabía de tenis... Cuando falleció no quería volver a jugar, no tenía motivación, pero regresé y cuando entraba en la cancha tenía un fueguito sagrado”, reveló.

Por su parte, Guido Pella da pelea en el quinto set ante el francés Quentin Halys y Sebastián Báez cerrará la jornada ante el experimentado Gael Monfils. Por el momento, los argentinos que siguen en carrera en Roland Garros son Diego Schwartzman, Pedro Cachín, Thiago Tirante, Francisco Cerúndolo, Genaro Olivieri y Tomás Etcheverry.

