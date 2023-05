La selección argentina sumó un convocado de último momento para la gira que realizará en junio por Asia

El Gringo, de 45 años, sigue pensando a futuro (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

“El futbolista del Brighton Facundo Buonanotte se suma a la lista de convocados de Lionel Scaloni para la gira asiática de junio”. Con ese escueto mensaje, la selección argentina informó el citado N° 28 para los amistoso ante Australia e Indonesia de junio; los últimos antes del inicio de las Eliminatorias, pautado para septiembre. El mediocampista ofensivo surgido en Rosario Central, de 18 años, había hecho realizado gestiones personalmente con el elenco inglés para participar con la Albiceleste en el Mundial Sub 20 que se está desarrollando en nuestro país. Sin embargo, su club primero negó su cesión y luego la aceptó, pero abriéndole la puerta al viaje con la competencia ya iniciada. Ante la coyuntura, Javier Mascherano optó por otros nombres.

Te puede interesar: Scaloni lo hizo de nuevo: la promesa de 17 años que sumará a los trabajos de la Selección en la próxima fecha FIFA

No obstante, en Ezeiza no olvidaron su gesto y su compromiso. Y Lionel Scaloni le dará la oportunidad en los ensayos a disputarse el 15/6 en Beijing y el 19/6 en Yakarta, capital de Indonesia. Buonanotte supo ganar mayor rodaje en el final de la campaña del Brighton, que terminó con la histórica clasificación del equipo a la Europa League. El club pagó alrededor de 12 millones de dólares por su ficha y terminó disputando 14 partidos, en los que anotó un gol.

El tuit de la selección argentina con la información

Buenonanotte había participado del inicio del Sudamericano Sub 20, pero se lesionó en el primer compromiso ante Paraguay, por lo que ya no pudo jugar y se volvió a Inglaterra. Ahora podrá tomarse todas las revanchas juntas y en compañía de los campeones del mundo en Qatar.

Te puede interesar: Con varias sorpresas, Lionel Scaloni confirmó la lista de convocados para los amistosos de la selección argentina

La nómina para la excursión por Asia cuenta con varias sorpresas, más allá del citado ex Canalla. También están el ex arquero de Quilmes Walter Benítez (PSV Eindhoven), el ex defensor de Boca Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella) y la reaparición del ex River Lucas Ocampos (Sevilla), quien había estado en consideración de Scaloni en el inicio de su ciclo y luego fue quedando rezagado. Además, Alejandro Garnacho jugará con la Mayor luego de que Manchester United se negara a cederlo para que disputara el Mundial Sub 20, similar al caso Buonanotte.

Noticia en desarrollo...