“A lo Messi” y “es un distinto”: las reacciones de los futbolistas de la Sub 20 ante el golazo de Luka Romero

Luka Romero anotó el 3-0 de Argentina ante Nueva Zelanda

(Enviado Especial) San Juan fue el escenario de lo que podría ser el despegue de Luka Romero con la camiseta de la selección argentina. En la goleada ante Nueva Zelanda, el joven delantero fue la gran figura del equipo, marcó lo que -posiblemente sea- el mejor gol del Mundial Sub 20 y se llevó la ovación del público.

Infobae pudo hablar con el jugador de Lazio después de su gran partido y se mostró muy feliz de haber acumulado su segundo tanto en el certamen en lo que fue su estreno como titular: “Todo es muy lindo, pero sobre todo contento por la victoria”.

A los 34 minutos, cuando el duelo estaba 2-0 en favor del seleccionado, Romero recuperó una pelota a la altura del anillo central sobre el lado propio e inició una acción memorable: “Intentaba girar mientras me estaban haciendo foul. Gracias a Dios giré y fui encarando. Los centrales no me salían y pensé en patear”. Esa sencilla descripción resume una jugada que tuvo todo tipo de lujos, incluyendo un caño y gambetas que terminaron con un disparo al ángulo y la posterior ovación.

El gesto de Véliz ante el golazo de Luka Romero

Alejo Véliz, otro de los goleadores de la noche y quien ya lleva tres gritos en el torneo, no escatimó en elogios para su compañero “Terrible el golazo que hizo, encima arrancó a lo Leo (Messi) desde el medio, golazo. Se lo merece, es crack y es un honor disfrutarlo”. Lo mismo Maxi Perrone: “Así son los distintos y él lo es”.

Javier Mascherano, también se refirió al tanto de una de las joyas que tiene el equipo: “Fue un golazo, estamos muy contentos con la predisposición de Luka porque siempre que le tocó entrar, lo hizo de la mejor manera y hoy también tuvo un gran rendimiento”.

Obviamente la actuación de Romero, sumadas a las de Matías Soulé y Brian Aguirre, ponen en un compromiso al entrenador para armar un 11 titular en octavos de final: “Creo que en una competición como esta uno tiene que ir cambiando de acuerdo al rival, bienvenido sea el nivel de los chicos, mientras más alto es el nivel individual, más se eleva el nivel del equipo. Eso va a hacer que a la hora de elegir sea un problema, pero también tengo la certeza de que cualquiera de ellos lo puede hacer muy bien”.

Algo similar comentó Perrone, con respecto al armado del mediocampo en el que parece que todos los jugadores se destacan: “Esto pasa cuando tenés muchos jugadores buenos y este equipo tiene 21 jugadores buenos, cualquiera puede jugar con cualquiera”.

Muy atrás han quedado las dudas que se habían generado con respecto a este equipo después del Sudamericano. Parece nadie recordar que hace apenas meses, algunos de estos jugadores sufrieron un duro golpe en Ecuador, al ser eliminados en la primer ronda. No es la mala memoria la que provoca este olvido, sino el grato rendimiento que vienen demostrando a lo largo de esta Copa del Mundo juvenil.

Javier Mascherano ha logrado potenciar individualidades y mejorar en lo colectivo. La Selección fue de menos a más y ahora es muy difícil saber qué equipo planteará para octavos de final, cuyo rival está por verse. Lo que sí es una certeza es que los 11 que salgan a la cancha están dieron pruebas suficientes como para anticipar que representarán la camiseta albiceleste de la mejor manera posible.

