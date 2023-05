El lamento de un hincha mexicano por el gol de Luka Romero: “Nosotros nacionalizamos a Funes Mori”

El lamento de un hincha mexicano por el gol de Luka Romero

Pese a que no logró su clasificación en el Sudamericano e ingresó al Mundial Sub 20 por ser el organizador, la selección argentina dirigida por Javier Mascherano se convirtió en una de las principales aspirantes al título producto de su gran fase de grupos, venciendo sin inconvenientes a Uzbekistán (campeón de Asia), Guatemala y Nueva Zelanda (el mejor clasificado de Oceanía).

Una de las principales figuras del plantel del Jefecito está siendo Luka Romero, quien desde chico fue catalogado como el sucesor de Lionel Messi. El joven nació en México, se crió en España y actualmente juega en la Lazio de Italia. Sin embargo, al ser hijo de padres argentinos el atacante decidió defender la camiseta albiceleste.

En el cotejo ante Nueva Zelanda, el punta se despachó con un verdadero golazo al eludir a tres rivales, con lujo incluido, y emitir un misil desde lejos que se clavó dentro del arco. Esta acción no para de recorrer el mundo e hizo ruido en México.

Un tiktoker mexicano remarca dónde nació Luka Romero

La reacción del tiktoker Mike, la Máquina del mal no pasó inadvertida entre los fanáticos de Argentina. “¡No me la contés! ¿Se acuerdan de Luka Romero, el jugador nacido en México que nos mandó a la v... y se fue a la selección argentina? Pues miren la joyita que hizo hoy en el Mundial Sub 20″, comenzó su relato mientras de fondo aparecía su última obra de arte.

“Y nosotros acá naturalizando a Funes Mori. Un recordatorio más de que el Dios del fútbol nos odia”, se lamentó y comparó la situación con el ex delantero de River Plate que actualmente se destaca en Rayados de Monterrey y participó del combinado azteca en el Mundial de Qatar 2022.

Ante la repercusión que tuvo el video entre los aficionados argentinos, el influencer decidió realizar otro posteo enviando un claro mensaje: “Solamente quisiera recordarle a toda la Argentina, mi compita La Cobra (un streamer argentino) y a los que están diciendo que Luka Romero es la reencarnación de Messi... este chico que ven aquí, nació en este país. Pueden dejar sus agradecimientos en la caja de comentarios. De nada, hermanos argentinos”. Luego, se burló “buscándola la dignidad” de los argentinos por haber nacionalizado al joven futbolista.

El golazo de Luka Romero ante Nueva Zelanda:

Luka Romero anotó el 3-0 de Argentina ante Nueva Zelanda

