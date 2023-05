El emotivo discurso de Marcelo Gallardo tras la inauguración de su estatua en el Monumental

Marcelo Gallardo cerró la ceremonia con un emotivo discurso (Foto: Nicolas Stulberg)

Marcelo Gallardo fue el gran protagonista en la tarde de este sábado en la presentación de la estatua dedicada a su persona en las adyacencias del Estadio Monumental. El Muñeco se mostró visiblemente emocionado durante toda la cita y las lágrimas lo persiguieron a lo largo del discurso que ofreció ante la multitud congregada en el homenaje al entrenador más ganador de la historia del Millonario.

“Quisiera tomarme unos minutos para expresar lo que siento. Cuando venía para acá, sabía que sería un momento difícil para expresarme. Dudaba que me saliera una palabra. Es muy fuerte la emoción que siento, no se la imaginan”, arrancó el conductor de 47 años ante el fragor del público, que lo obligó a parar en distintas ocasiones para evitar romper en llanto. A continuación, prosiguió: “Lo único que quiero es agradecer. Me siento un privilegiado. Lo que ustedes están haciendo e hicieron en todos estos años para lograr que esto sea una realidad es algo que no me va a alcanzar mi vida para agradecer. Hay muchísima gente acá que quiero mucho y me han acompañado a lo largo de toda mi vida”.

Al término de esas palabras, los fanáticos comenzaron a entonar un cántico directo al corazón del DT del equipo entre 2014 y 2022 con “El Muñeco es de River, de River no se va”, que impidió la continuidad del discurso de Gallardo ante la emoción que lo invadía. Más entero a medida que agarraba el micrófono para describir sus sensaciones, señaló su sentimiento arraigado con el elenco riverplatense: “Alguna vez dije que era muy difícil irme de acá y es así, porque no hay ninguna posibilidad de desprenderme de este club. Lo que quería expresar con la emoción que me invade es agradecimiento a toda la gente que me acompañó en este camino, empezando por mi familia, siguiendo por compañeros y grandes glorias de la institución. Este club es grande por su historia, pero también por las glorias que hemos tenido la suerte de vivir y compartir. Agradezco a los jugadores, a aquellos que me han acompañado en todo este proceso. A todos, a cada uno de ellos”.

Más adelante, resaltó la comunión creada con los hinchas a partir de los 14 títulos ganados desde su desembarco: “Hemos logrado algo realmente muy importante que, más allá de la exigencia que nos ha mantenido, en la exigencia también está la posibilidad del crecimiento y este club no va a parar de crecer. Es hermoso como 80 mil almas vibran cada domingo y va a seguir pasando de una manera muy especial. Es algo único, muy difícil de ver y sentir. Y nosotros tenemos ese privilegio. En un país tan difícil, que se pueda seguir creciendo con exigencia es algo maravilloso. Soy un bendecido de poder ser parte de la historia de este club”.

Inmediatamente, los presentes en la cita desarrollada a un costado del Museo River estallaron en una canción identificada directamente a la final de la Copa Libertadores 2018 contra Boca Juniors: “El que no salta, murió en Madrid...”. Este fue el último parate antes de la conclusión de una extensa alocución en el escenario dispuesto por la organización: “Quiero agradecer a mis amigos, y a la gente de mi cuerpo técnico. Sin ellos, no podría hacer nada. A los jugadores, nuevamente, porque me han hecho crecer y ser mejor persona y a los directivos que me han dado la posibilidad de trabajar con total naturalidad. Me he sentido muy cómodo. Me expresaron su confianza e intenté ser exigente para no defraudarlos”.

“Muchísimas gracias a la Comisión Directiva. A Rodolfo (D’Onofrio) Jorge (Brito), Enzo (Francescoli)... Por último, ustedes hicieron posible que este homenaje sea realidad sinceramente. Ustedes, los hinchas. Gracias de todo corazón. No me alcanzan las palabras para agradecerles. Los quiero mucho. Los voy a amar siempre, gracias por esto y por todo lo que vivimos en estos años. Nací en este club y creo que moriré en este club. Gracias a todos”, concluyó.

