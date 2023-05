La historia de Walter Benítez, la gran novedad de Lionel Scaloni para la gira de la selección argentina

Walter Benítez se destacó en su primera temporada en el PSV Eindhoven (Reuters/Lee Smith)

Lionel Scaloni suele dar alguna sorpresa en sus convocatorias y para los partidos amistosos ante Australia e Indonesia en la ventana de junio, el que apareció entre los arqueros es el chaqueño Walter Benítez, quien juega en el PSV Eindhoven de Países Bajos y entró en lugar de Franco Armani, uno de los campeones mundiales en Qatar 2022. El ex guardameta de Quilmes emigró a Europa en 2016 y desde ese momento edificó una gran carrera.

Nació el 20 de enero de 1993 en San Martín, una localidad chaqueña de 28 mil habitantes y con apenas 15 años dejó su tierra y se mudó a Quilmes. “De un pueblo chiquito ir a una ciudad grande es un cambio enorme. Adaptarse a esa vida. Fue un cambio rotundo porque era muy chico cuando fui a Quilmes. Siempre estuve con la mentalidad de poder adaptarme a la ciudad lo más rápido posible y de estar tranquilo cuando me tocaba jugar. En Francia al principio fue difícil la adaptación por la cultura, el idioma y el estilo de vida. Me adapté bien”, recordó en una entrevista con Infobae en 2019.

Benítez ya tiene historia con la Albiceleste, ya que estuvo en la Sub 20 que jugó el Sudamericano en Mendoza en 2013 y también quedó cerca de meterse en el plantel que participó de los Juegos Olímpicos de Río en 2016, pero una lesión lo marginó. Sin embargo, nada de eso lo había “blindado” para Argentina.

Espectacular doble atajada de Walter Benítez jugando para el PSV

En el Cervecero, el entrenador Ricardo Caruso Lombardi decidió darle la titularidad y sus buenas actuaciones llevaron a que apareciera en el radar de dos grandes del fútbol local, pero se decidió por el Niza y allí emigró a mediados de 2016. “Escuché las propuestas de Boca e Independiente, pero había venido previamente el Niza con su propuesta y me había gustado la idea. El proyecto que tenían sobre mí en ese momento. También me interesó conocer otro destino, otro lugar. Decidimos ir a Niza y, gracias a Dios, fue una buena elección”.

En la Ligue 1, el Mudo, como se lo apoda, brilló en la temporada 2018/2019 tuvo un año sobresaliente y luchó por el premio de Mejor Arquero con rivales como Gianluigi Buffon del París Saint-Germain y Mike Maignan, de Lille. Sus buenos rendimientos continuaron y, por caso, el Niza, junto con el campeón de la 2021/2022, el PSG, tuvo la defensa menos vencida de la Ligue 1 (36 goles en total). Benítez mantuvo su arco invicto en 14 encuentros. Además, fue varias veces capitán de ese equipo.

Su rendimiento fue visto en los Países Bajos y a mediados de 2022 el PSV se lo llevó en condición de libe y le hizo un contrato hasta 2025. En la presente temporada lleva 41 partidos, le marcaron 49 goles y tuvo 13 vallas invictas. También cosechó dos títulos (Copa y Supercopa de los Países Bajos).

El posteo de Benítez hacia Van Nistelrooy

Sin embargo, su actual club atraviesa un momento crítico porque el director técnico Ruud Van Nistelrooy renunció a su cargo este miércoles porque no se habría sentido respaldado por la dirigencia del club a pese a las conquistas y a que el equipo puede terminar segundo en la presente Eredivisie, además de clasificar para la próxima Champions League. Benítez le dedicó un sentido posteo: “Gracias por toda la guía entrenador, fue un privilegio jugar para ti y aprender de ti durante el año pasado ¡Te deseo lo mejor en tu futuro!”

Respecto de selecciones, sus buenas actuaciones en el Niza lo acercaron a la posibilidad de defender los tres palos de la Francia tras obtener la ciudadanía de ese país. Incluso Guillermo Barros Schelotto lo contactó para el combinado paraguayo, pero Walter siempre mantuvo la fe de que algún día sería citado para Argentina. “Como no jugué con la Selección Argentina, existe la posibilidad de que me llamen de la francesa. No le cierro la puerta a nadie, pero soy argentino y me encantaría jugar con la Selección de mi país”, había dicho en 2021 durante una nota con ESPN.

Desde hace años que se ilusionó con poder llegar a Argentina con los cambios de jugadores que hizo Scaloni y, en la mencionada entrevista de 2019, declaró sobre este hecho: “La renovación que hubo me parece buena, positiva. Pensar en jugadores jóvenes y que están jugando en Europa y en Argentina me parece bien. Siempre apuesto a volver a estar en algún momento en la Selección”.

Pero su convicción estuvo acertada y esta vez recibió su primera convocatoria para la selección mayor y lo hizo saber en su cuenta de Instagram con una historia: “Un orgullo, un honor”, escribió con la captura de la última lista del estratega de Pujato.

Benítez ingresó en la nómina en lugar de Armani, que está disputando una instancia clave de la Copa Libertadores con River Plate y que en los últimos días fue noticia por una mala respuesta en un encuentro de ese certamen. En la flamante citación de Scaloni también aparecieron como perlitas Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella) y Alejandro Garnacho (Manchester City). Más allá de las reapariciones de Lucas Ocampos (Sevilla) y Giovanni Simeone (Napoli).

Walter tendrá sus chances para los dos encuentros amistosos que la Argentina jugará en China y podría hacer su estreno en el arco de la Selección frente a Australia (15 de junio) o Indonesia (19 de junio).

Walter Benítez en los estudios de Infobae en 2019

