Aseguran que Ángel Di María no seguirá en la Juventus: el gigante español que lo tiene en el radar

Ángel Di María jugando para la Juventus sumar 37 partidos, 8 goles y 7 asistencias (REUTERS/Marcelo Del Pozo)

A falta de dos fechas para terminar la temporada de la Serie A de Italia los equipos buscan poder cerrar los contratos con los jugadores que quedarán libres a partir del 30 de junio. Entre ellos hay un campeón mundial con la selección argentina en Qatar 2022 y una de las principales figuras del equipo conducido por Lionel Scaloni. Se trata de Ángel Di María, que no seguiría en la Juventus y su futuro tampoco estaría en otro equipo de la península. El rosarino de 35 años volvería a España y sería dirigido por un argentino.

Este lunes se supo de las complicaciones para que Fideo siga en la Vecchia Signora. Fabrizio Romano, un periodista especializado en las transferencias en el fútbol europeo y que se distingue por tener muy buena información, indicó en su cuenta de Twitter que “las conversaciones se rompieron entre la Juventus y Ángel Di María a pesar del optimismo de ambas partes en abril. Ya no está seguro de quedarse en la Juventus la próxima temporada; ahora se está complicando”.

Luego agregó que “Di María estaría disponible como agente libre. No hay acuerdo con la Juve a partir de ahora”. De esta forma, si bien el punta ya estuvo en condiciones de negociar con otra entidad a partir del 1 de enero, le dio prioridad a la Juventus y tuvo su intención de continuar, pero la falta de acuerdo económico habría impedido esta posibilidad.

La versión de Romano está en sintonía con lo que había anticipado otro periodista italiano, Luca Marchetti (Sky Sports), quien informó que “las negociaciones de renovación de contrato entre Di María y la Juventus han quedado en stand-by tras la eliminación de la Juventus ante el Sevilla (por las semifinales de la Europa League). Ahora es muy complicado que renovará su contrato con la Juventus”.

Con este panorama, en el horizonte de Fideo estaría regresar al fútbol español y en otro equipo grande, como el Atlético Madrid, que estaría interesado en sus servicios y caería como anillo al dedo al esquema de juego que suele tener el entrenador argentino Diego Simeone, con salidas rápidas de contraataque. Cabe recordar que también habrían habido algunos sondeos del Barcelona, que a su vez pretende repatriar a Lionel Messi, amigo de Di María y compañero en la Selección.

Luego de no tener lugar en el París Saint-Germain (PSG) ya que el entrenador Christophe Galtier le dijo que no iba a tenerlo en cuenta, el club francés no le renovó su contrato y Di María acordó su llegada a la Juventus, donde por ahora viene cumpliendo una buena labor con un global de 8 goles en 37 partidos y también brindó 7 asistencias.

En ocasiones Fideo marcó golazos con su zurda prodigiosa y además fue gravitante para que su equipo pueda sacar la mayor cantidad de puntos en una temporada complicada por la sanción de 15 puntos por ser acusado de reducido artificialmente sus pérdidas realizando plusvalías juzgadas sobrevaloradas en la venta de algunos jugadores entre 2018 y 2021. Las unidades se las devolvieron y este lunes se conoció se le volvieron a quitar 10 y perderá el segundo puesto en la tabla de la Serie A por lo que tampoco tendrá su clasificación a la Champions League, sino que ahora deberá luchar por entrar en la Conference League, la tercera competición de clubes en el Viejo Mundo.

Luego de su debut en la Primera División en Rosario Central, Di María llegó al fútbol europeo hace 16 años cuando fue comprado por el Benfica (2007/2010). Luego pasó al Real Madrid (2010/2014) y también jugó en otros gigantes como el Manchester United (2014/2015) y PSG (2015/2022).

