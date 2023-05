Matías Soulé, el “europibe” que presionó para estar en el Mundial y es una de las joyas de la Selección Sub 20

Matías Soulé fue titular ante Uzbekistán en el primer partido de Argentina en el Mundial Sub 20 (Reuters)

“Qué lindo ser argentino”, escribió Matías Soulé en su cuenta de Instagram después del triunfo 2 a 1 ante Uzbekistán en el debut del seleccionado sub 20 en el Mundial que se disputa en el país. Detrás de esa frase hay varias semanas de esfuerzo y presión que él mismo impulsó para poder ser parte de la nómina de Javier Mascherano.

Es que el mediapunta zurdo que fue titular en el Estadio Madre de Ciudades no siempre tuvo segura su participación en la competición. No porque el entrenador no lo tuviese encuentra, todo lo contrario, sino porque existía la posibilidad de que la Juventus, su club, no lo prestara. El problema es que este torneo no se está disputando en fechas FIFA, motivo por el cual los equipos pueden negarse a ceder jugadores y desde Italia se barajó esa posibilidad.

Así como Real Madrid no entregó a Nicolás Paz, Manchester United a Alejandro Garnacho y Brighton a Facundo Buonanotte, hubo temor en la AFA por Soulé en las semanas previas al anuncio de la nómina. Pero el propio futbolista intervino para poder vestir la camiseta Albiceleste. Obviamente lo hizo sin provocar un conflicto, incluso desde la familia del jugador agradecen constantemente el gesto de la institución de Turín que, nuevamente, no estaba obligada a dar al futbolista.

Pero el joven marplatense de 20 años tenía la espina clavada de lo que había pasado en el Sudamericano y entendía que ésta era sin dudas una oportunidad para dar vuelta la página. Ante el público argentino, rodeado de un grupo fantástico de jugadores y bajo la dirección técnica de Mascherano, no había escenario mejor.

Por eso cerca de 15 familiares viajaron desde la ciudad bonaerense hasta Santiago del Estero, no pudieron conseguir hospedaje en la capital, pero se instalaron en Termas de Río Hondo, y desde allí viajan cuando hay partido y cuando pueden juntarse unos minutos con Matías. Ahora que lo tienen cerca, no quieren desaprovecharlo.

Soulé junto a Lionel Messi y Ángel Di María en una de las convocatorias con la mayor, en la que aún no pudo jugar, aunque sí entrenar

Es que el futbolista se marchó muy joven hacia Europa. Sus primeros pasos los dio en Argentinos del Sud de Mar del Plata y luego pasó a Kimberley. Aunque, su entrada en el mapa futbolístico la hizo cuando se unió a las Inferiores de Vélez Sarsfield. Después de ser ojeado en un torneo internacional con Argentina, se fue por la Patria Potestad a los 15 años para incorporarse a las categorías juveniles de la Juventus. En su llegada a Italia tuvo que lidiar con algunas lesiones y, más tarde, con el impacto que generó la pandemia de COVID-19. Pero, cuando se normalizó la actividad, pudo sumar minutos.

Tras firmar su primer contrato, el zurdo al que algunos comparan con Ángel Di María, marcó su primer gol, fue en marzo de este año ante la Sampdoria. Justamente Fideo le escribió en la previa del partido ante Uzbekistán desde sábado: “Me decía: ‘Dale guacho, que la 11 pesa’”, contó Matías en diálogo con TyC Sports. Además en los perfiles de redes sociales ambos suelen comentarse las fotos, lo que denota la buena onda que tienen.

Soulé es una de las armas de ataque principales del combinado albiceleste y cada vez que entra a la cancha lo hace con un plus por lo que significa haber pujado para poder ser parte de este equipo que busca darle una alegría a la gente y un nuevo título al seleccionado.

