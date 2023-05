Rafael Nadal confirmó su baja de Roland Garros y puso en pausa su carrera: “No tengo intención de seguir jugando por los siguientes meses”

Rafael Nadal puso en pausa su carrera profesional y se retirará en 2024.

Cada edición de Roland Garros, el prestigioso Grand Slam que se disputa en tierra batida, es un motivo más para ver brillar a Rafael Nadal, máximo campeón del certamen con 14 trofeos conquistados en los últimos 18 años, aunque esta vez el tenista español no estará presente por problemas físicos y ha dado una conferencia de prensa para hablar sobre su dolorosa baja.

En un encuentro ante los medios de comunicación en su academia en Manacor, Rafa se mostró muy dolido por no poder disputar el torneo que más veces a ganado en su carrera. El actual número 14 del ranking ATP no se pudo recuperar satisfactoriamente de la lesión que había sufrido en enero pasado en el Australian Open.

“Los hemos convocado aquí hoy por varios motivos: el primero es que la lesión que me hice en Australia no ha evolucionado como nos hubiera gustado. Hemos estado trabajando en todo momento, sin parar, con la vista puesta en los siguientes objetivos, aunque algunos se iban perdiendo por el camino. El más importante, que era Roland Garros, a día de hoy se hace imposible. Con lo cual, en este momento no voy a poder estar en Roland Garros después de muchos años sin faltar a la cita con todo lo que es ese torneo para mí”, expresó.

Aunque también lanzó una definición que pone en pausa su carrera: “No tengo intención de seguir jugando por los sigueintes meses. La realidad es que han sido unos años, estos últimos, que aunque los resultados cuando he estado jugando han sido de primer nivel, mi día a día ha sido de un nivel muy bajo. La realidad es que de cara al exterior siempre quedan las victorias, los momentos buenos, esto es de lo que se trata el deporte... A nivel personal, del trabajo diario, que es lo que a uno le da la felicidad, estos últimos después de la pandemia, han sido años realmente difíciles. Me ha costado tener una continuidad en todos los sentidos sobre todo por culpa del físico que he ido encadenando lesión tras lesión”.

Nadal anunció que no jugará Roland Garros y pondrá en pausa su carrera durante unos meses (REUTERS/Miquel Borras)

El máximo ganador histórico de Grand Slam con 22 títulos, misma cantidad que Novak Djokovic, no tiene fecha de regreso después de haberse perdido toda la gira en polvo de ladrillo; aunque dijo que su intención es llegar a la Copa Davis a fin de año y encarar en óptimas condiciones la próxima temporada, que podría ser la última.

“Voy a intentar regenerar mi cuerpo, no voy a poner una fecha de regreso. Me gustaría terminar el 2023 jugando la Copa Davis, si me cuerpo lo permite y el capitán lo considera. Voy a intentar encarar el año que viene con garantías de poder hacer lo que yo intuyo y creo que será mi último año. Ese será mi objetivo, intentar parar para encarar el último año de mi carrera”, sentenció.

Al ser consultado sobre cómo fue que tomó la decisión de frenar durante un lapso de tiempo para luego encarar su última temporada como jugador profesional, Rafa Nadal explicó que le alcanzó con ser sincero con él mismo para planificar la hoja de ruta hacia su retiro.

“Lo primero que haces es no hablar, te escuchas a ti mismo. Vas entendiendo desde un proceso de aceptación y honestidad con uno mismo. Las decisiones no son dramáticas. Todo tiene un principio y un final, desgraciadamente. Yo solamente soy uno más de todos los deportistas, artistas, músicos, actores... Se acabará una etapa el año que viene en la que creo que hemos sido muy felices y empezará otra etapa diferente pero no menos feliz. Hay que aceptar las cosas con total naturalidad. Tengo planes para los siguientes meses, disfrutar de no tener horarios, y después que el último esfuerzo del año que viene valga la pena. Será un año especial. Lo que pueda suceder lo dirá mi tenis y lo dirá mi cuerpo, yo tengo fe en que valdrá la pena el esfuerzo”, explicó.

