La reacción de Ruggeri por el video de Messi: de elogiar su grandeza a la comparación con Maradona

Ruggeri reacciona al video que hizo Messi

Lionel Messi se expresó por primera vez luego del viaje familiar que hizo a Arabia Saudita y causó malestar en PSG. Mientras en Francia se habla de una sanción para el capitán de la selección argentina, él compartió un video en su cuenta de Instagram en el que dijo: “Sinceramente pensé que íbamos a tener libre después del partido, como venía pasando durante las semanas anteriores. Tenía organizado este viaje a Arabia, el cual había cancelado anteriormente y este no pude. Vuelvo a repetir: pedir perdón por lo que hice. Acá estoy a la espera de lo que club decida, nada más. Un abrazo”. Oscar Ruggeri tomó nota e hizo su descargo en vivo al respecto.

Te puede interesar: El acalorado debate que protagonizó Ruggeri por Riquelme: “Yo jugué con el más grande de todos y siempre estaba adentro de la cancha”

“¿Te puedo decir algo? Lo grande que es este chico... Mirá que no salen, eh. A ese nivel no salen a pedir perdón”, fue lo primero que comentó el Cabezón, panelista en el programa F90 de ESPN. Pero el debate por el video difundido por Leo continuó, así como también las apreciaciones del ex defensor albiceleste: “Esto es para la gente. Salvo a los bandidos, a la gente de verdad te la frena”.

La referencia fue para los ultras parisinos que en las últimas horas se reunieron para dedicarles insultos a Messi, Neymar y parte de la directiva de la institución. Al mismo tiempo, Ruggeri se imaginó cómo hubiera reaccionado Diego Armando Maradona, quien fue su compañero durante muchos años en la Selección: “Imaginate al 10 nuestro, al capitán nuestro”, mencionó entre risas irónicas deslizando que el Pelusa jamás hubiera grabado la filmación.

Te puede interesar: El PSG sufrió una dura derrota en la Ligue 1: cayó 3-1 ante el Lorient en el Parque de los Príncipes

La charla más tarde se enfocó en las intenciones del club y del propio Messi. “Se lo hicieron hacer más por la gente y para quedar bien el club. Él lo hizo por su familia, por los chicos”, dijo en un primer momento Ruggeri. Y completó: “Para mí no le dijeron ‘hacé esto’, lo hizo él por su familia para terminar e irse de ahí. Que está bien que se vaya”.

La última reflexión de Ruggeri fue dirigida hacia el capitán del plantel del PSG: “Hay que ir a hablar, Marquinhos. Los jugadores tienen que plantarse”. A falta de cinco jornadas para el cierre de la Ligue 1, el conjunto de Christophe Galtier marcha como líder, le lleva 5 puntos de ventaja al Olympique de Marsella y 6 al Lens (mañana se enfrentarán en cancha del tercero de la tabla). Los de Parque de los Príncipes visitarán al Troyes (18° en zona de descenso) el domingo desde las 15.45 (hora argentina).

Te puede interesar: El biógrafo de Messi dio las razones de por qué cree que su posible regreso al Barcelona “tiene muy mala pinta”

Seguir leyendo: