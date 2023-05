El acalorado debate que protagonizó Ruggeri por Riquelme: “Yo jugué con el más grande de todos y siempre estaba adentro de la cancha”

Discusión entre Vignolo y Ruggeri por Riquelme

Con Julio César Falcioni como invitado, el debate se encendió cuando repasaron su estadía por Boca Juniors como entrenador. Uno de los temas candentes fue la tormentosa relación que tuvo con Juan Román Riquelme, que antes de la final de la Libertadores 2012 contra Corinthians informó a su círculo íntimo que se retiraba indefinidamente del fútbol. Eso, según el DT, fue uno de los motivos por los que el equipo perdió el título continental. Pero además, el Emperador se refirió a los conflictos que se generaban por diferencias en el formato de trabajo. Allí se entrometieron Sebastián Vignolo y Oscar Ruggeri en el programa Equipo F de ESPN.

“Nunca fui amigo de ningún jugador, tuve diferencias con muchos. Con Riquelme tuve diferencias en criterios y formatos de trabajo. Yo desde el primer día digo que si vos no trabajás los cinco días de la semana, no podés jugar el domingo. Hay jugadores que por ahí creen que son la base del equipo. Y no es que no van a entrenar, es que están en la camilla. No lo digo por él, lo digo por cualquiera”, fue la indirecta clara de Falcioni contra Román.

Fue entonces cuando el Pollo Vignolo le consultó si esa clase de jugadores fuera de serie merecen un trato preferencial: “Algún privilegio le tenés que dar si en la semana no se entrena a la par, pero después te gana los partidos. No tiene discusión futbolística”. El que lo cruzó al conductor fue Ruggeri: “Sí, sí. Te voy a discutir algo. Esos jugadores comúnmente, porque me tocó a mí también tener a esos jugadores, son los primeros que estánb en la cancha. A mí me tocó el más grande de todos (por Diego Maradona). Y el más grande de todos estaba siempre adentro de la cancha”.

Aunque Falcioni reconoció que “Riquelme ganó muchos partidos”, también dejó entrever que no fue algo que sucediera mucho durante su estadía en Boca: “Yo no tuve tanta suerte con él. La Copa de 2012 no la jugó toda. Y del campeonato que ganamos (Apertura 2011) jugó 6 o 7 partidos de los 19 porque estaba lesionado. Entró 10 o 15 minutos del último partido cuando y éramos campeones”.

Otra de las apreciaciones que compartió Julio César fue: “Tener concesiones con esos jugadores a veces te hacen perder autoridad porque tenés a 30 más mirando. Salvo raras excepciones, en nuestro fútbol hoy no tenés jugadores que te ganen el partido solo. Yo valoro si Valderrama, Gallardo o Riquelme te dejan cuatro veces mano a mano con el arquero al 9, pero no tuve esa suerte”.

