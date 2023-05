Estalló la interna entre Guardiola y un referente del Manchester City antes del duelo contra el Real Madrid: “Me dolieron sus palabras”

Kyle Walker habló de las declaraciones de Pep Guardiola (Reuters)

Todo es concentración y nerviosismo en la previa de un duelo tan importante como lo es el partido de vuelta de las semifinales de la Champions League entre el Real Madrid y el Manchester City después del resultado de ida que acabó en empate a uno en el Santiago Bernabéu.

Te puede interesar: Inter se clasificó para la final de la Champions y espera al Manchester City o Real Madrid: sede, fecha y todo lo que tenés que saber de la gran definición

Sin embargo, ese ambiente podría verse alterado en el conjunto inglés después de lo que fueron las recientes declaraciones del defensor inglés Kyle Walker, quien aseguró sentirse muy dolido con las palabras que tuvo Pep Guardiola hacia él a comienzos de abril.

Si bien pasó más de un mes desde ese momento, el capitán citizen reconoció lo que le pasaba durante la rueda prensa previa al choque entre ambos gigantes europeos: “¿Si me dolió? Por supuesto que sí. No puedo mentir y decir que no me dolió. Empiezas a dudar de ti mismo”.

Te puede interesar: Manchester City y Real Madrid definen el otro finalista de la Champions League, en vivo: hora, TV y formaciones

El experimentado futbolista de 32 años hizo referencia a los dichos de su entrenador, quien aseguró que no encaja en el nuevo esquema del equipo, el cual hace que los laterales ocupen un rol más de internos.

“No puede hacerlo. Kyle siempre tendrá ritmo y será el más rápido de esta sala con 60 años, pero para jugar por dentro hay que hacer unos movimientos concretos y él no tiene todas esas características. No le voy a pedir a alguien que cambie. Ha jugado de lateral entrando con cuatro atrás y lo ha hecho muy bien, pero con esta forma de tres defensas y dos por delante no puede hacerlo. Necesitará tiempo para adaptarse y nosotros no tenemos tiempo ahora”, remarcaba.

Walker comenzó a perder protagonismo durante los últimos encuentros (Reuters)

Ante esas declaraciones, el internacional con Inglaterra, agregó: “No siempre estás de acuerdo con ciertas opiniones en el fútbol, pero lo que ha hecho (Pep) por mí y por el Manchester City en los últimos seis años ha sido tremendo. Él es mi jefe y yo soy uno de los capitanes. Necesitaba asegurarme de que mi decepción no se mostrara en el equipo”.

Te puede interesar: Guardiola, sobre ganar la Champions: “Mi legado en el Manchester City ya es excepcional, se lo han pasado de puta madre”

Cabe señalar que Walker comenzó a perder protagonismo en el terreno de juego pero realizó un digno papel en la cobertura de su banda durante el último partido contra el Real Madrid, anulando en algunos pasajes a Vinicius Jr y, tras ese desempeño, apuntó: “Tuve que volver a lo básico, a lo que soy bueno y por lo que me fichó y demostrarle que estaba equivocado. Y eso es lo que he hecho”.

Habrá que ver qué le deparará al futbolista inglés de cara al próximo encuentro, el cual será trascendental ya que de ahí saldrá el otro finalista que se enfrente al Inter para ver quién es el mejor equipo del continente europeo. Hasta el momento, a Kyle Walker le queda un año de contrato con el City y todavía no hay acercamientos para una posible renovación.

Seguir leyendo