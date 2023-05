Revelaron el curioso método que utilizó Erling Haaland para descartar al Real Madrid y fichar por el Manchester City

Erling Haaland en acción durante el juego ante el Real Madrid, por la primera semifinal de la Champions League (REUTERS/Isabel Infantes)

Antes de transformarse en refuerzo del Manchester City y pulverizar todos los récords personales, Erling Haaland tuvo que lidiar con ofertas súper tentadoras, y no solo en materia económica. Es que además del elenco inglés, el Real Madrid y el Bayern Múnich posaron los ojos en él cuando ya era un hecho que no iba a continuar en el Borussia Dortmund.

No fue una decisión fácil de tomar para el jugador, ya que se trata de la Casa Blanca del fútbol y del elenco más poderoso de la Bundesliga, siempre tentadores para cualquier jugador. Sin embargo, el noruego de 22 años lo habría resuelto sencilamente y mediante un curioso método que acaba de ser develado.

Lo llamativo en este caso es que contrariamente a lo que se cree, fue Erling Haaland quien eligió al Manchester City y no el elenco inglés al delantero. Esto se desprende de un artículo del diario The Times que afirma que el noruego utilizó un criterio poco convencional para decidirse por los Ciudadanos de la Premier League y no por las otras grandes potencias como el Real Madrid o el Bayern Múnich.

El diario británico explicó que Halaand, junto a su padre Alf-Inge y el agente fallecido en abril de 2022 Mino Raiola, diseñaron un sistema de puntos que clasificaba a cada uno de los elencos interesados en sus servicios. El Bayern Múnich fue el primero en ser descartado, ya que la intención del joven delantero era abandonar la Bundesliga.

“Los clubes fueron marcados sobre diez en varias categorías, incluida la capacidad del estadio, la competitividad de la liga y la necesidad del club de un número 9. El City anotó 10/10 en ese aspecto y el Real Madrid, 5/10 porque Karim Benzema, uno de los mejores delanteros del mundo, está en el equipo”, aseguró The Times.

De esta manera, Erling Haaland optó por la oferta del Manchester City, que activó su cláusula de rescisión y desembolsó unos 65 millones de dólares y reemplazó de la mejor manera la partida de Gabriel Jesús. El periódico británico indicó que la curiosa lista elaborada por el Androide colocó a los Ciudadanos apenas un punto por encima del Real Madrid. El dato clave fue la presencia del francés, por entonces ganador del Balón de Oro.

Y vaya si no acertó el noruego, ya que es el máximo artillero de la Champions League con 12 goles (1 de penal) y de la Premier League con 35 conquistas (7 de penal). En ambos torneos, Manchester City se mantiene con chances de lograr el título, ya que en el primero deben disputar la revancha de las semifinales ante el Real Madrid luego del 1 a 1 en el Santiago Bernabéu, mientras que en la liga local marchan líderes y con serias chances de repetir el título, cuando faltan cuatro jornadas.

