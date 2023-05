Las bombas de Chicho Serna: dardo por el Superclásico, fuerte mensaje por el Caso Retegui y qué refuerzos buscará Boca Juniors

Mauricio Chicho Serna, integrante del Consejo de Fútbol de Boca Juniors (@mchichoserna)

Mauricio Serna rompió el silencio y lanzó bombas para todos lados. El ex futbolista colombiano de Boca Juniors, y actual integrante del Consejo de Fútbol, se refirió al Superclásico ante River Plate que terminó con derrota en el último minuto y por un polémico penal sancionado por Darío Herrera.

Te puede interesar: El inédito video de la charla que tuvieron Chiquito Romero y Palavecino luego del bochornoso final del Superclásico

“Me da risa. Me quedó risa de ese partido, pero reconfirmo lo que yo, Chicho Serna, vengo pensando hace mucho. No sé si la solución es hablar, pero si esa jugada es en la otra área ni la miran, ni la pitan”, arremetió Chicho en diálogo con Boca de Selección por AM Del Plata. “No lo sé cómo se va a cambiar, pero creo que nuestros hinchas ven que es evidente lo que viene pasando. ¿Cuántos penales le pitaron a Boca en el torneo? Hay como 70 u 80 en total, creo que 16 para el mismo club... Pero no soy llorón”, continuó el colombiano.

El ex mediocampista multicampeón con Boca en la época dorada de Carlos Bianchi también apuntó contra las segundas amarillas que varios jugadores de River Plate no recibieron. “Es la primera vez que veo en la historia del fútbol que el árbitro le dice ‘una, dos y tres... Siga jugando’; a mí me decían una, dos y tres y era amarilla, fue toda la vida así, ahora parece que cambió el reglamento”.

Te puede interesar: El sorprendente hallazgo en los allanamientos tras el Superclásico que puede ser la punta del iceberg de una impactante organización delictiva

“No sé si hay una mano rara, si lo supiera lo hubiera denunciado. Hay cosas que son evidentes que no nos gustan. Hay cosas que son tan evidentes que no hay que repetirlas. Un penal en el minuto noventa y tanto me inquieta... Seguramente hay gente que se puso contenta con ese penal”, cerró en clara alusión a la oposición de Boca Juniors.

Mateo Retegui, jugador de Boca Juniors a préstamo en Tigre (Foto: @catigreoficial)

Serna no se guardó nada y también se refirió al Caso Mateo Retegui, goleador de Tigre pero cuyo paso se repartirán en mitades iguales ambos clubes a partir de mitad de año cuando el Matador haga uso de la cláusula de compra de 2,4 millones de dólares. “Es verdad que Retegui no quiso venir a Boca”, disparó, contando lo que era un secreto a voces y por el cual la actual dirigencia fue muy reprochada por gran parte de sus hinchas por no haber activado la cláusula de repesca en noviembre pasado.

Te puede interesar: “River Múnich”: el impresionante elogio de uno de los diarios más importantes de Alemania a Martín Demichelis tras el Superclásico

Tito Pompei, ayudante de campo de Hugo Ibarra, también había adelantado algo al respecto. “Dependía de que el jugador quiera estar en Boca. Hablamos todo lo que teníamos que hablar con el Consejo, pero las decisiones que toman los jugadores son propias de los jugadores. Y contra eso no se puede ir”.

Roger Martínez, el delantero colombiano apuntado por Boca Juniors a partir del próximo semestre (REUTERS/Henry Romero)

En materia de refuerzos, Chicho Serna no anduvo con vueltas y confirmó las dos caras nuevas del plantel a partir de mitad de año. “Jorman Campuzano debe regresar a mitad de año, es un jugador nuestro, indudablemente. Y cuando se le venza el contrato a Taborda (mantiene un gran presente en Platense) volverá al club, es nuestro”.

En otro orden, aseguró: “Nosotros desde enero estamos pensando en lo que se viene a mitad de año, esperamos acertar como lo venimos haciendo. Ojalá se pueda dar lo que tenemos en mente. Si vienen jugadores, que se pongan la camiseta de Boca y la defienda como corresponde”.

Y para sorpresa, dio nombres. “Roger Martínez es un jugador que siempre nos va a interesar, es un jugador que siempre nos ha gustado, como un montón que hay por ahí, veremos con cuál acertamos y cuál podemos traer, o cuál podemos terminar de enamorar”. En relación a los rumores sobre un regreso de Jonathan Calleri, fue más cauto: “Tiene un contrato recién renovado en Brasil por muchos años, no es fácil, sobre todo por cómo manejamos acá el mercado. Pero estamos en el diario de tratar de convencer a quienes creamos que puedan defender la camiseta de Boca”.

Seguir leyendo: