7 frases de Jorge Almirón tras la victoria de Boca ante Belgrano: de los dardos por el Superclásico a la “caricia” a Benedetto

“Los jugadores están con ganas de mejorar y lo mostramos cada día. De a poco el grupo suma buen rendimiento. En general el equipo tiene intención de juego. El primer tiempo fue correcto, en el segundo tiempo jugamos mucho mejor. Hoy necesitábamos ganar estar abajo en la tabla no es agradable. Queremos recuperarnos en el campeonato”.

Jorge Almirón quedó conforme tras lo ofrecido por Boca Juniors en la victoria por 2-0 ante Belgrano, gracias a los goles de Martín Payero y Darío Benedetto. Porque más allá de que abrió el marcador con un disparo que tuvo complicidad del arquero rival y de que el tanto del Pipa debió ser anulado por fuera de juego, fue superior al Pirata y mereció quedarse con los tres puntos.

Además, el DT tuvo que improvisar ante las bajas y los remiendos funcionaron. “Los centrales hicieron un gran partido, Medina, que no estuvo en su posición -actuó de N° 5-, también. De a poco el grupo suma buen rendimiento”, subrayó.

El ex Lanús y Defensa y Justicia no había hablado post tropiezo ante River, con todos los condimentos que tuvo el Superclásico. El penal de Sandez a Solari y la trifulca entre los dos planteles que terminó con siete expulsados por parte de Darío Herrera, de floja prestación, al punto que no fue designado esta fecha. El DT lanzó los dardos que le habían quedado en la recámara.

“El domingo nos equivocamos todos, no representa al club. El penal fue dudoso. Previo a eso, las de segunda amarilla, fueron muy claras. La suspensión del árbitro dice mucho. En ese momento podría haber salido a hablar y quejarme, pero me dediqué a preparar al equipo. Tocó perder, hay que asumirlo, seguro nos vamos a encontrar más adelante”, desafió.

* La mirada del DT sobre el presente de Advíncula

OTRAS DEFINICIONES DE ALMIRÓN

El retorno con gol de Benedetto

“No es fácil volver de una lesión, Jugó de titular y lo hizo bien, con el desgaste de los centrales y saliendo a jugar. Está para seguir mejorando, su nivel lo conozco bien y sé lo que puede aportar. Es importante”.

El desequilibrio de Villa y lo que debe mejorar

“Villa juega a otro ritmo, agarra la pelota y es determinante. Le falta ese momento de lucidez a la hora de definir, pero es uno de los mejores jugadores del fútbol argentino”.

Su innovación táctica: Advíncula de volante

“Conocemos la capacidad quie tiene, más allá de lo físico. Elige bien los pases, es constante todo el partido. Es un jugador importante para nosotros”.

