Polémica en La Bombonera: por qué el gol de Darío Benedetto en Boca-Belgrano debió ser anulado

Boca Juniors le ganó con total autoridad 2 a 0 a Belgrano de Córdoba y se recuperó de la dura caída en el Superclásico ante River Plate de la fecha pasada en el estadio Monumental. Martín Payero y Darío Benedetto fueron los autores de los tantos del Xeneize, a los cuatro y siete minutos del complemento. Sin embargo, el segundo gol del equipo de Jorge Almirón debió ser anulado por el árbitro Fernando Espinoza y por el VAR, que estuvo a cargo de Lucas Novelli y Gerardo Carretero.

Te puede interesar: Con el regreso de Benedetto, los convocados de Boca Juniors para enfrentar a Belgrano en la Liga Profesional

Es que si bien Pipa se encontraba habilitado cuando Luis Advíncula envió el centro desde la derecha, Payero no lo estaba e intentó jugar la pelota. Aunque el autor del primer tanto no haya tocado el balón, su intención de frente a Nahuel Losada impacta de lleno en la visual del arquero de Belgrano por su cercanía. A los fines de la Regla 11, se debe considerar al ex Banfield en offside.

“Intentando jugar claramente un balón cercano mediante una acción que tenga un impacto en un adversario”, advierte el reglamento. No importa si el que hace el gol estaba habilitado más allá de si toca o no la pelota. Por este motivo, Fernando Espinoza, y sobre todo el VAR a cargo de Lucas Novelli y Gerardo Carretero, cometieron un grueso error al convalidar el tanto.

Te puede interesar: Jorge Almirón recibió una buena noticia tras el Superclásico: Darío Benedetto y Frank Fabra están disponibles en Boca

Seguir leyendo: