José Amalfitani, el dirigente que cambió la historia: del inolvidable gesto para salvar a Vélez al “premio” que recibió meses antes de su muerte

Don Pepe Amalfitani, un dirigente que vivió para Vélez. Cada 14 de mayo se conmemora el día del dirigente deportivo en honor a él (Prensa Vélez Sarsfield)

Cada 14 de mayo se conmemora en la Argentina el Día del Dirigente Deportivo. La fecha, decretada por la AFA en una asamblea en 1972, es para recordar y homenajear a José Amalfitani, una persona que con su sacrificio y honestidad inspiró a sus pares y no solamente en Vélez Sarsfield, el club al que presidió en tres períodos diferentes, sino a todas las entidades deportivas del país. A 54 años de su fallecimiento, Don Pepe sigue en la memoria de quienes construyen a diario un camino en los clubes de barrio. “Era el cacique de la familia, tenía liderazgo, era honesto e inteligente. Tenía su carácter duro, pero con nosotros era cariñoso”. Así definen sus nietos Adrián y José Luis algunos de los rasgos más sobresalientes del dirigente que rescató a Vélez de las cenizas en el peor momento de su historia.

Amalfitani tenía 15 años cuando se fundó el club que en la actualidad está afincado en el barrio de Liniers y se hizo socio. Ya comenzaba a sentir ese amor incondicional a la institución a la que le dedicaría su vida. En 1920, con 27 años, llegó a la presidencia del club, y retomó funciones desde 1923 a 1925. Una vez concluido su mandato hizo una pausa y se volcó por necesidad al negocio familiar en el corralón de materiales de su abuelo. Hasta que en 1940, Vélez sufrió su primer y único descenso en la historia. Además de la debacle futbolística, el Fortín estaba sumergido en una crisis económica y a punto de quedarse sin cancha. En medio de la desesperanza, Don Pepe tuvo un gesto altruista que lo marcó para siempre: se hizo cargo de las deudas de la institución con su patrimonio llegando a hipotecar su casa para conseguir los fondos. “Señores, yo no he venido al funeral de Vélez Sarsfield. Qué me importa la Segunda o la Tercera si hemos paseado nuestra divisa triunfal por todo el continente. Mientras haya 10 socios, el club sigue en pie”, expresó en un encendido discurso que lo iba a posicionar como un líder absoluto en la institución. En 1941 fue elegido como presidente y permaneció hasta 1969, siendo reelecto nueve veces.

“A Don Pepe lo convocan cuando Vélez se va al descenso y casi desaparece. Ahí comienza la epopeya. En los años 60, el club tenía casi 100 mil socios”, recuerda uno de sus nietos en diálogo con Infobae. “Levantó a Vélez cuando no había nada. Además fue un visionario porque proyectó la sede del club en un lugar que es uno de los centros neurálgicos de la Capital Federal. Vivió adelantado a su época unos 50 o 60 años. Vio la proyección de la Ciudad hacia el oeste. Fue construyendo la infraestructura, como el estadio y la pileta. ‘Después, los campeonatos vienen solos’, decía. Un líder que lo fueron llevando a esa posición con mucha gente honesta y confiable alrededor”, aportó Adrián Amalfitani, quien actualmente trabaja en la Liga Profesional de Fútbol.

Una de sus mayores satisfacciones fue haber visto campeón a su Vélez en el Campeonato Nacional de 1968 -el primer título del club en el fútbol profesional-, meses antes de su muerte. Si bien no estuvo presente aquel día en el Viejo Gasómetro, ya que transitaba una enfermedad, siguió las alternativas del partido ante Racing por la radio en el jardín de su casa. “Recuerdo la vuelta de la cancha y cuando llegamos a Villa Luro era un mundo de gente. El viejo no había ido a la cancha porque no estaba bien de salud. Entré con mi papá y recuerdo el abrazo que se dieron con mi abuelo (Don Pepe). Emocionados, llorando le dijo que habían salido campeones y él, serio, le respondió: ‘¿Pero sabés cuánto recaudamos?’. Por supuesto que quería salir campeón, más allá de que decía que si querían ser campeones se hicieran de Boca o de River porque los ladrillos eran más importantes que las copas... Fue la coronación de la vida de él en el club”, revelaron sus descendientes.

José Amalfitani rodeado de afectos. Fue presidente de Vélez Sarsfield en dos períodos diferentes y además fue reelecto nueve veces desde 1941 a 1969 (Foto: Prensa Vélez)

La preocupación por la recaudación en el partido que coronaba al Fortín hablaba de lo pendiente que estaba Don Pepe por las finanzas de la institución. Cuentan que a Juan Domingo Perón le decían que fuera a ver a Amalfitani porque era el mejor economista que había en el país. “Si se hubiera dedicado a la actividad privada hubiese sido un magnate, pero con otra idea porque le gustaba lo social. Nunca persiguió el dinero. Cuando él falleció quedó su casa y también unos terrenos que compró y terminó donando a la municipalidad para que se construyera una escuela. Se dedicó a la vida social y a la juventud”, sintetizaron sus herederos.

Otro de los homenajes que llevará adelante el club el día lunes 15 en el partido de la fecha 16 de la Liga Profesional ante Rosario Central será una camiseta especial que lucirán los jugadores del equipo del Tigre Gareca. El diseño de la prenda tiene que ver con los 80 años que está cumpliendo el estadio José Amalfitani. La cancha, que en sus inicios tenía tribunas de madera, se inauguró el 11 de abril de 1943 con un empate 2-2 frente a River Plate. En 1951 vendría el estadio de cemento, que desde 1968 lleva el nombre del emblemático dirigente. En la camiseta se distinguirán fotos de la evolución del estadio en cada década y en el cuello llevará una icónica frase de Don Pepe.

Sobre la calle Álvarez Jonte, en una de las paredes del club donde se encuentran las boleterías, se puede observar un mural con dos frases históricas de Amalfitani: “Cada chico que entra al club es un campeonato ganado” y “el cemento es mudo, pero elocuente”. Esa estampa es el legado que ha dejado uno de los dirigentes más respetados de la historia, a quien cada 14 de mayo se lo recuerda con una ceremonia en el cementerio de la Chacarita, donde tiene su mausoleo en el Panteón de las Celebridades.

José Amalfitani, uno de los mejores dirigentes que tuvo el deporte argentino. Pudo ver a su club campeón meses antes de su muerte (Foto: Prensa Vélez Sarsfield)

EL RECUERDO DE DANIEL WILLINGTON, GLORIA DE VÉLEZ, A JOSÉ AMALFITANI

El 14 de mayo se conmemora un nuevo aniversario del día del dirigente deportivo

LAS FOTOS HISTÓRICAS DE DON PEPE AMALFITANI

Don Pepe Amalfitani fue maestro mayor de obras y fue el creador de la mole de cemento que hoy yace sobre la avenida Juan B Justo: el estadio de Vélez Sarsfield y la sede social del club (Prensa CAVS)

Don Pepe Amalfitani contempla su gran obra: el estadio de cemento de Vélez Sarsfield (Prensa CAVS)

José Amalfitani es reconocido por ser uno de los mejores dirigentes deportivos de la Argentina y cada 14 de mayo se conmemora el Día del Dirigente en su honor (Prensa CAVS)

Pepe Amalfitani tenía un gran poder de oratoria y convocaba multitudes para ayudar a su amado club a salir de las crisis (Prensa CAVS)

Don Pepe Amalfitani posando en una de las tribunas cabeceras del estadio de Vélez Sarsfield (Prensa CAVS)

Pepe Amalfitani con la pileta de natación del club, otras de las grandes obras que se inauguraron durante su mandato (Prensa CAVS)

La platea norte del estadio José Amalfitani junto a su creador (Prensa CAVS)

José Amalfitani en una cena junto a otros directivos de Vélez Sarsfield (Prensa CAVS)

José Amalfitani en la piscina olímpica de Vélez Sarsfield, otra de las grandes obras que enorgullecen al club de Liniers (Prensa CAVS)

José Amalfitani da un discurso. Don Pepe hizo inmortales grandes frases que lo distinguieron: "El cemento es elocuente" o "Cada chico que ingresa al club es un campeonato ganado", fueron algunas (Prensa CAVS)

Don Pepe Amalfitani fue presidente de Vélez en dos períodos diferentes y en su segunda etapa fue reelecto nueve veces (Prensa CAVS)

Pepe Amalfitani junto a la copa que recibió Vélez por haber ganado el torneo Nacional de 1968. El directivo falleció meses después, pero pudo ver campeón a su club del fútbol argentino (Prensa CAVS)

José Amalfitani fue velado en la sede del club Vélez Sarsfield. Don Pepe falleció el 14 de mayo de 1969 (Prensa CAVS)

* Fotos y video: Prensa y Junta Histórica del Club Atlético Vélez Sarsfield.

