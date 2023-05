El sentido mensaje de Scaloni y la presencia de glorias del fútbol: así fue el partido homenaje a Fabián Cubero en Vélez

La despedida de Fabián Cubero (rsfotosok)

No fue una noche más para Fabián Cubero. Es que a más de tres años de su último partido oficial con la camiseta de Vélez Sarsfield, disputado el pasado 1 de diciembre de 2019 ante Colón, la pandemia de coronavirus retrasó el homenaje que Poroto tenía preparado para los fanáticos de El Fortín.

El tiempo pasó y, finalmente, la noche del 6 de mayo fue la elegida para que, en el estadio José Amalfitani, miles de hinchas pudieran disfrutar de los festejos para honrar al jugador que más veces vistió la camiseta velezana en toda su historia. Fueron 633 partidos los que jugó Poroto, en los que anotó 17 goles y conquistó siete títulos desde su debut en 1996.

Acompañado de su pareja Mica Viciconte y el hijo que tienen en común (Luca), junto a las otras hijas que el futbolista tuvo con Nicole Neumann (Indiana, Allegra y Sienna), Cubero reunió a varias leyendas de la historia de Vélez. Una de ellas, a pesar de no estar presente en el recinto, fue Carlos Bianchi. El Virrey apareció con un mensaje en la pantalla gigante del estadio y recibió los aplausos de todos los presentes.

Otro de los que estuvo presente después de ser candidato a presidente de las elecciones de Paraguay fue José Luis Chilavert. El mítico arquero no se calzó el buzo, pero sí participó de la fiesta en honor a Poroto. Otros nombres con historia en el fútbol argentino que no se quisieron perder el homenaje fueron Julio Cesar Falcioni, Julio Santella, José Pekerman, Hugo Tocalli, Bernardo Romeo, Nico Diez, Diego Quintana, Sergio Goycoechea y el Profe Macaya, junto a su padre, el periodista Enrique Macaya Márquez.

Además, una que se vistió con la casaca de Vélez fue Paula Pareto, la judoca que supo ser campeona del mundo y logró la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016, fue invitada especial de Viciconte, ya que luego de compartir su participación en el programa de TV Masterchef se hicieron amigas. Lo mismo sucedió con la influencer Belu Lucuis, que se sumó a los festejos con su esposo, el ex jugador de Los Pumas Javier Ortega Desio, la periodista Cristian Pérez y el actor Yeyo De Gregorio.

El saludos de Lionel Scaloni para el "Poroto" Cubero en su despedida.

Uno de los momentos más especiales de la velada fue el mensaje de Lionel Scaloni para Cubero que, al igual que ocurrió Bianchi, se activó en la pantalla del estadio. “Sabés que me hubiera encantado estar pero los compromisos no me permiten estar ahí. Pero desearía con todas mis ganas estar y darte un fuerte abrazo a vos. Te mereces este partido, este homenaje, por todo lo que le diste al club y por todo lo que el club te dio a vos. Es mutuo y bien merecido. Que disfruten de este día, tanto la gente de Vélez como vos y todos los chicos que vayan a jugar el partido, especialmente a los chicos de la selección Sub 20 de Malasia y todos los chicos que pasamos ese proceso Y saludo también a la gente de Vélez. Te mando un abrazo grande Poro, te quiero un montón, a vos y a tu familia. Y bueno, la amistad perdurará para siempre. Chau amigo”, expresó el entrenador de la selección argentina campeona del mundo en Qatar.

El partido terminó 7-5 a favor de uno de los equipos -se dividieron en camisetas blancas y azules de Vélez- y Cubero anotó tres tantos. En el entretiempo, el espectáculo musical estuvo a cargo de Ariel Pucheta, histórico líder de Ráfaga.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue cuando las tres hijas del ex defensor ingresaron al campo de juego y compartieron unos pases con su padre. El final del juego fue a pura emoción: Cubero le pidió el silbato al ex árbitro Patricio Lousteau y marcó el final del encuentro. Luego de eso, todos festejaron el cumpleaños de su hijo Luca y apareció un mensaje especial de sus padres. “Jugué 22 años en esta hermosa institución y fui feliz en el fútbol gracias a ustedes. Agradezco a todos por vivir esta noche inolvidable”, concluyó con lágrimas una pieza indeleble en la historia de Vélez.

LAS FOTOS DEL PARTIDO HOMENAJE A FABIÁN CUBERO

Fotos: rsfotosok

