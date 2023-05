San Lorenzo intentará arrimarse a River Plate ante un Banfield que contará con el regreso de Falcioni: hora, TV y formaciones

Banfield buscará repuntar ante San Lorenzo

Tras la igualdad entre Huracán y Godoy Cruz y la victoria de Argentinos Juniors en condición de visitante ante Atlético Tucumán, la fecha 16 de la Liga Profesional sigue su curso con cuatro compromisos. El más atractivo será el que tendrá lugar en el Estadio Florencio Sola. En ese escenario, un urgido Banfield, que tendrá la vuelta de Julio César Falcioni como director técnico, recibirá a un San Lorenzo que buscará seguir cerca del líder River Plate. Desde las 18, por ESPN Premium. El árbitro será Fernando Echenique.

El Taladro no atraviesa el mejor momento al acumular tres partidos sin victorias (ganó solamente uno de sus últimos siete juegos) y navegar por la parte baja de la tabla de posiciones, lo que puso nuevamente la atención de los hinchas en la lucha por el descenso. Con un total de 111 puntos solamente aventaja por siete a Platense, último elenco en caer en la zona roja.

Con la vuelta del Emperador los dirigentes buscarán enderezar el rumbo. “Estamos en una situación comprometida, pero no dudé en venir. Cuando surge la posibilidad de un trabajo es sí o no. Trato de estar atento. Si es no, para no hacerle perder tiempo a la gente que te vino a buscar y si es sí, para ponernos a charlar”, recalcó el entrenador, que cumplirá su quinto ciclo en la institución. Además aseguró que “los jugadores están metidos con mucha responsabilidad y compromiso. Así lo vi en estos tres días de trabajo. Trataremos de buscar lo mejor para Banfield”.

El Ciclón, por su parte, es uno de los principales animadores del torneo, aunque los dos empates en fila lo hicieron perder algo de terreno en su lucha mano a mano con el Millonario. Con 29 puntos es el escolta de los comandados por Martín Demcihelis, que lideran con 37.

“Quedan 36 puntos en juego. Nosotros pensamos en nuestro propios partidos, en nuestra propia campaña. No sirve ver a los otros equipos. Nuestra idea es llegar a las últimas fechas con la posibilidad de ganar el campeonato. Uno nunca sabe que puede pasar cuando se empiecen a cruzar los partidos de la Libertadores y la Sudamericana. El rendimiento y la calidad de juego te permite tener un mayor o menor grado de optimismo”, manifestó Rubén Darío Insúa.

Probables formaciones:

Banfield: Facundo Cambeses; Matías Romero, Emmanuel Olivera, Aaron Quirós, Pedro Souto; Alejandro Cabrera, Eric Remedi, Brahian Alemán, Ignacio Rodríguez; Juan Bisanz, Milton Giménez. DT: Julio Falcioni.

San Lorenzo: Augusto Batalla; Jalil Elías, Rafael Pérez, Federico Gattoni, Gastón Hernández, Malcom Braida; Carlos Sánchez, Agustín Martegani; Ezequiel Cerutti, Adam Bareiro y Nahuel Barrios. DT: Rubén Insua.

Estadio: Florencio Sola

Árbitro: Fernando Echenique

Hora: 18

Televisación: ESPN Premium

Tabla de posiciones: