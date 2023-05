El detalle de una prueba clave del caso Dani Alves: las filmación de la Policía en la discoteca y la primera declaración de la víctima

Se conocieron nuevas declaraciones de la supuesta víctima de Dani Alves

Mientras la fiscalía continúa estudiando las pruebas recolectadas de las partes implicadas en el caso de la supuesta violación de Dani Alves a una joven de 23 años en el baño de una discoteca en Barcelona, uno de los programas españoles que sigue muy de cerca la causa reveló un documento clave que tiene la justicia en su poder.

En esta ocasión, El Programa de Ana Rosa, que se emite por Telecinco, tuvo acceso al folio que contiene todo lo que grabó la cámara personal de uno de los Mossos d’Esquadra. Un relato que fue capturado de forma accidental, ya que el oficial la había prendido de forma involuntaria antes de dirigirse al local bailable.

Según esta información, dicha cámara se activó a las 4:57 de la mañana, mientras que a las 5:04 ya estaban en el lugar en cuestión. Primero se pudo ver que hablaban con el dueño del establecimiento y posteriormente se encuentran con la joven en una sala apartada del centro de la escena.

“Accedí de manera voluntaria al baño y después de darnos unos besos le digo que me quiero marchar y me dice que no y cerró el pestillo. Me comenzó a decir cosas desagradables, como ‘eres mi putita’ y me empezó a pegar. Me tiró el bolso al suelo y me pegó”, relataba la joven entre lágrimas, tal como detallaron en el programa español.

Las Primeras Declaraciones De La Supuesta Víctima De Dani Alves

“Ha habido penetración”, fueron las palabras de una de las personas que estaba acompañándola en ese momento, la cual intercedió al ver que la supuesta víctima no podía continuar con su relato a los agentes policiales.

En el video, que dura aproximadamente 21 minutos y 32 segundos, también se pudo ver cuando uno de los policías intentaba tranquilizarla y le pedía a la joven que fuera a la comisaría para hacer la denuncia después de pasar por un hospital para que la atendieran.

“Nadie me creerá porque verán por las cámaras que entré de manera voluntaria al lavabo...No quiero que se dé publicidad a lo que ha sucedido”, respondía la mujer de 23 años cuando le propusieron hablar con las autoridades. Minutos después, a las 5:18, la cámara en cuestión se quedó sin batería y se cortó la grabación.

El video quedó en manos de la Unidad Central de Agresiones Sexuales (Ucas) el 13 de enero, doce días después de que la joven finalmente hiciera la denuncia.

El caso sigue siendo investigado arduamente por las autoridades, mientras que en las últimas horas se conoció que la juez que investiga al ex jugador ha acordado mantenerlo en prisión, donde ingresó el pasado 20 de enero.

La titular del juzgado de instrucción número 15 de Barcelona, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía y la acusación particular ejercida por la víctima, ha rechazado la petición de la defensa del futbolista para salir en libertad provisional, si es preciso con medidas cautelares.

Según indicó el diario La Vanguardia, las razones que estableció la jueza fueron duras. En sólo tres páginas, hizo hincapié en las variadas declaraciones que prestó el futbolista en la causa. “Desde que no conocía a la víctima, hasta la última que admite que hubo sexo, pero consentido”, indicó el medio español.

