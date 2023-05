La impensada revelación de Scaloni después de haberse consagrado campeón del mundo con Argentina

Scaloni habló de la camiseta argentina con las tres estrellas

Lionel Scaloni volvió a hablar de la tercera estrella que ayudó a bordarle a Argentina en la Copa del Mundo de Qatar. En el adelanto de una entrevista don DSports, el entrenador de la Albiceleste brindó una particular apreciación sobre el nuevo trofeo que se refleja en la insignia nacional.

“¿Si soy de mirar la tercera estrellita? No, ja. De hecho mis hijos creo que tienen camiseta y a veces cuando van a jugar al fútbol afuera, cuando busco una en el armario y se las llevo, me dicen ‘pero esta no es la que tiene la tercera’. Está bueno, pero soy incapaz de pensar continuamente en eso. Para mí tiene la misma validez, con que tenga la celeste y blanca y el escudo, ya está”, fue la sentencia del mentor de la Scaloneta.

De muy bajo perfil, el santafesino de 44 años más tarde se soltó y le dio méritos al trabajo que se realizó en el Mundial de 2022 y todo el proceso: “Reconozco que te llena de orgullo haber puesto otra vez a Argentina en los niveles en los que siempre estuvo. Porque no hay dudas de que siempre estuvo, y con esto hay que hacer entender que la dificultad es máxima. Siempre estuvimos al máximo nivel, pero hacía rato que no ganábamos. Eso no significaba que no teníamos el nivel”.

Scaloni y su particular visión sobre la camiseta argentina cno las tres estrellas (REUTERS/Molly Darlington)

“Por diferentes motivos no se ganó y lamentablemente en 2014, 2015 y 2016 fueron por motivos... nada, nada. Eso implica entender que estamos al nivel, pero que a lo mejor pueden pasar otra vez tantos años, así que disfrutemos”, fue la recomendación que le hizo tácitamente a todos los argentinos, en referencia a la extensa sequía de títulos mundiales (fueron 36 años desde México 1986) y en general (28 desde que Argentina había conseguido la Copa América de 1993).

Vale la pena mencionar que luego de haber recibido el reconocimiento del Premios Laureus, que eligió a la selección argentina como el mejor equipo del 2022, Scaloni regresó a Qatar a cinco meses de la gesta que convirtió a Lionel Messi en leyenda. El estratega de Pujato participó del Congreso Mundial de Entrenadores organizado por la FIFA, en el que compartió el evento internacional junto a los otro 31 directores técnicos que participaron del certamen que coronó a la Scaloneta. Y lo llamativo fue que a su lado estuvo Didier Deschamps, el líder francés al que derrotó en la histórica final.

Consultado por la prensa local sobre la innecesaria comparación entre Diego Maradona y Lionel Messi, Scaloni advirtió que para su mirada “Leo siempre será el mejor de todos”. En la entrevista brindada a la TV de Doha, el DT también reconoció el gran trabajo de Arabia Saudita (único rival que logró superar a la Albiceleste en el país del Golfo) y destacó la labor individual del arquero de Marruecos, Bono, y el talento de Neymar.

