“Explotaron tres encendedores”: el suceso que vivió Nahuel Molina con el ritual del palo santo en la concentración de Argentina en el Mundial

La anécdota de Nahuel Molina del Mundial de Qatar

Han pasado casi cinco meses desde la consagración de Argentina en el Mundial de Qatar pero sus protagonistas todavía tienen historias para contar. Nahuel Molina, uno de los jugadores de la Selección que conquistó la Copa del Mundo, reveló una desconocida anécdota con el ritual del palo santo en la concentración de la Albiceleste en Doha.

“En la concentración todos andábamos con un palo santo. Por la energía, ¿viste? Más que nada después del partido de Arabia Saudita, por ahí las energías no eran tan positivas”, dijo en diálogo con el programa ‘Nadie Dice Nada’ de Luzu TV.

Ahí fue cuando le preguntaron si nos les pasó que algo explote, lo que dio pie a Molina para revelar un suceso que dejó sorprendidos a todos los entrevistadores: “Nos pasó que tres encendedores distintos explotaron en el mismo lugar, así de la nada.”

Nahuel Molina, quien juega actualmente en el Atlético Madrid, también contó lo que sintió al hacer un gol ante la selección de Países Bajos en los cuartos de final del Mundial. Incluso, reveló que Lionel Messi le había vaticinado que iban a hacerlo en el entrenamiento previo.

“Estamos entrenando en la previa al partido (contra Países Bajos). En una jugada me dijo: ‘Mañana vamos a hacer un gol por acá'. Pero era al revés, el gol era de él, después lo terminé haciendo yo”, contó.

Nahuel Molina hizo un gol con asistencia de Lionel Messi en el Mundial de Qatar (REUTERS/Paul Childs)

Finalmente, Messi lo habilitó para firmar el 1-0 ante la Naranja Mecánica y Molina recuerda todo lo que sintió al convertir: “En el momento se te pasan por la cabeza mil cosas. Momentos vividos de mi infancia, mi familia, mis viejos, mi papá es futbolero de toda la vida, mis hermanos, mi novia, todos en la tribuna. Se te vienen mil cosas en un segundo, tus compañeros te quieren abrazar. Me largué a llorar.”

En su visita a Luzu TV, Nahuel Molina también habló sobre lo que sintió en el momento preciso en que Gonzalo Montiel convirtió su penal y Argentina se consagró campeón del mundo en Qatar.

“En el momento que salimos campeones yo estaba abrazado con Pala (Exequiel Palacios) de este lado y del otro creo que estaba el Papu (Gómez), no me acuerdo. Hice 10 pasos y se me vencieron las piernas, me caí. Empecé a correr sin rumbo cuando hizo el gol Gonza (Montiel) y ahí se me vencieron las piernas, me caí, se me tira Nico Novello (jefe de prensa de AFA) arriba. Después me paré, fui a la mitad que estaba Leo (Messi), estaban todos festejando. Hicimos un festejo en el vestuario terrible. Volvimos al hotel a buscar las cosas y nos llevaron al aeropuerto. El avión fue una fiesta.”

