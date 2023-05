La gresca en la puerta del Bernabéu que tuvo como inesperado protagonista a Edu Aguirre, el periodista amigo de Cristiano Ronaldo

El reconocido periodista español agredió a un hincha luego del empate 1-1 entre el Real Madrid y el Manchester City

El Manchester City se llevó un valioso empate 1-1 del Santiago Bernabéu y sueña con eliminar al Real Madrid en el Etihad Stadium el miércoles 17 de mayo. La polémica rodeó al gol de Kevin De Bruyne por una pelota que teóricamente salió en uno de los laterales en la previa del tanto y los fanáticos del cuadro español se retiraron furiosos del mítico estadio. En la puerta 55 estaba el periodista de El Chiringuio Edu Aguirre, conocido también por su estrecha vinculación con ronaldo. Mientras realizaba notas a los hinchas sin mayores problemas, un simpatizante apareció y desató una gresca a su alrededor.

El reconocido íntimo amigo del portugués se encontraba con micrófono en mano cuando cruzó miradas con un fan. Al instante, intentó darle la oportunidad de hablar pero el hincha le sacó el brazo de manera agresiva y Aguirre reaccionó tocándole la pierna con el pie. Lejos de terminar la confrontación, el simpatizante se giró y tiró una fuerte patada que generó la reacción de varias personas presentes para defender al columnista de El Chiringuito.

Uno de los fanáticos le tiró una piña al agresor, que cayó al suelo producto del impacto. Edu automáticamente intentó calmar la situación, se interpuso entre los que intentaban defenderlo y el hincha enojado. El periodista pudo tranquilizar el ambiente y continuó con su trabajo mientras el principal protagonista de la pelea se levantaba del piso con su nariz sangrando de manera notoria. “Estaba insultándome todo el rato y de repente me pega una patada. Ya sabes cómo es la gente borracha”, fue la primera explicación de Aguirre al diario español El Mundo.

El periodista utilizó el programa donde trabaja para explicar la tensa situación

En el envío que condujo de El Chiringuito vía Twitch, el periodista habló sobre el conflicto. “Hay que quitarle la importancia que la gente le está dando. Un altercado y ya está. Tranquilidad, menos tensión, que la gente no se vuelva loca”, comenzó reflexionando en Jugones. Y agregó con una reflexión: “Eso sí. Creo que estaría bien, no para mí o los periodistas, sino para cualquier trabajador. Respeto por favor para la gente que está haciendo su trabajo, no vale todo. Si no te gusta la persona, date la vuelta y te vas para otra cosa. Continuamente insultar, eso no vale. Respeto y sonreír”.

Antes de que cierre el programa, volvió a hacer referencia a la pelea. “Hermanos, hermanas... buen rollo. Sin toxicidades, sin historias. Vamos a reírnos y pasarla bien sin insultos ni toxicidades. Hay que disfrutar que la vida es bonita”, concluyó con una sonrisa en el rostro.

