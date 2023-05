La gran polémica en la jugada previa al gol de De Bruyne que provocó el enojo de Ancelotti tras el empate del Real Madrid ante el Manchester City

En la acción previa al gol del empate del Manchester City se ve que la pelota podría haber estado fuera de los límites del campo de juego. Ni el árbitro ni el VAR lo advirieron

El empate entre Real Madrid y Manchester City en el estadio Santiago Bernabéu en la ida de las semifinales de la Champions League dejó un sabor amargo en el equipo español, que estuvo al frente en el marcador tras un golazo de Vinicius Júnior, pero no pudo sostener la ventaja en el segundo tiempo. Allí apareció Kevin De Bruyne para marcar el 1-1 del conjunto que comanda Pep Guardiola. Sin embargo, el tanto del belga quedó bajo la lupa luego de que se observara en un video que el balón estaría fuera de la cancha en el inicio de la jugada.

En origen de la acción que terminó en gol de De Bruyne, Bernardo Silva se arrojó para evitar que la pelota se fuera al lateral. El portugués logró controlar con la pierna zurda el balón, que continuó en el campo. La acción siguió, Eduardo Camavinga perdió la pelota y esa segunda jugada decantó en la recuperación del City y la posterior asistencia de Ilkay Güdogan para el espectacular tanto de De Bruyne. Carlo Ancelotti y Vinicius reclamaron al árbitro Artur Dias que debería haber cobrado lateral para el Real Madrid.

Minutos después, la afición madrileña inundó con comentarios las redes sociales puntualizando en un video que publicó el medio Bein Sports en el que demuestran mediante el uso de tecnología 3D que el balón impulsado por Bernardo Silva efectivamente estaba fuera de los límites de la cancha. El debate continuó en los estudios del canal, donde algunos periodistas reclamaban el uso del chip en la pelota para dirimir estas cuestiones, pero los fanáticos insistieron en que hubo “robo” al equipo blanco, además de cuestionar al VAR por no haber intervenido.

Lo concreto es que reglamentariamente, el VAR hizo bien en no revisar la acción, dado que la jugada continuó y hasta hubo una recuperación de balón por parte del jugador del Real Madrid. El desenlace fue el gol de De Bruyne, pero eso ocurrió segundos después en una segunda fase de ataque. Al término del partido, Ancelotti mostró su enfado contra el referí, a quien le reclamó falta de atención en el juego: “He visto la imagen repetida en televisión en tecnología 3D y el balón sale. No ha sido con la tecnología del VAR porque no la hubieran visto”.

