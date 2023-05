El impactante pisotón de Joel Embiid en la cabeza a un rival en pleno partido de los Playoffs de la NBA

El pivote de Philadelphia 76ers le pisó accidentalmente la cabeza a su rival en el duelo ante Boston Celtics y le produjo un corte

El tercer punto de la serie de semifinales de conferencia Este de la NBA entre Philadelphia 76ers y Boston Celtics se jugó con dientes apretados en el Wells Fargo Center, donde el equipo verde logró ganar como visitante (114-102) y recuperó la ventaja de localía ante los Sixers. Fue tal la intensidad, que Joel Embiid estuvo envuelto en una de las acciones más escalofriantes de la noche.

Te puede interesar: El show de James Harden en la victoria de los Sixers ante los Celtics en los playoffs de la NBA: de su excéntrico look al triple con el que ganó el partido

El gigante camerunés de 2.13 metros y 127 kilos, recientemente elegido como el MVP de la temporada regular de la NBA, le pisó accidentalmente la cabeza a Grant Williams, quien debió ser atendido por le médicos de los Celtics tras el impacto de su rostro sobre el piso. La acción sucedió faltando cinco minutos para el final del partido y estremeció a los presentes, ya que en las imágenes se observó cómo la suela de la zapatilla de Embiid impulsaba hacia abajo la nuca de Williams y aplastaba su nariz en el parquet.

El ala pivote de Boston salió del rectángulo de juego para ser atendido, pero a los pocos minutos regresó a la cancha para seguir ayudando a su equipo a ganar el cotejo. Los médicos le lograron frenar el sangrado en la nariz y boca y tampoco hizo falta llevarlo al vestuario para realizarle otro tipo de examinación. En su regreso, se lo pudo ver charlando amistosamente con Embiid, quien le pidió disculpas por el involuntario golpe.

Te puede interesar: Joel Embiid se quedó con el premio MVP de la NBA: su emoción al conocer la noticia y el lujoso regalo que le hizo James Harden

“Realmente me pisotearon. Simplemente agradezco que no le haya gustado del todo apoyar su peso sobre mi cabeza. Definitivamente me agarró bastante mal. Pero luego creo que sintió que aterrizó en algo, así que levantó el pie. Me duele un poco”, dijo Williams después del partido.

Joel Embiid, de los 76ers de Filadelfia y Grant Williams, de los Celtics de Boston, caen tras un choque accidental en la semifinal de la Conferencia Este (AP)

Boston Celtics pudo llevarse la victoria de visitante para pasar al frente en la serie 2-1 (se juega al mejor de siete partidos) y esperar repetir en el cuarto duelo del domingo, también en Philadelphia y así quedar a un triunfo de alcanzar una nueva final de conferencia en la NBA.

Te puede interesar: Curry anotó 50 puntos e hizo historia en la NBA: la “palomita imposible” y su show de triples en la victoria de Warriors ante Kings

Jayson Tatum (27 puntos y 10 rebotes), Jaylen Brown (23) y Al Horford (17) lideraron a los Celtics a la victoria, mientras que Embiid terminó con 30 tantos y 13 tableros en el elenco perdedor, que esperó un poco más de James Harden (16 puntos y 11 asistencias).

Seguir leyendo: