Real Madrid derrotó 2-1 a Osasuna en la final de la Copa del Rey y se consagró campeón

Compacto de Real Madrid 2-1 Osasuna (final Copa del Rey)

Real Madrid se impuso 2-1 ante Osasuna en la final de la Copa del Rey y se proclamó campeón. Con un doblete del brasileño Rodrygo (había igualado transitoriamente Lucas Torró), el Merengue se quedó con la copa nacional justo antes de afrontar las semifinales de la Champions League frente al Manchester City. El duelo se disputó en el estadio Olímpico de la Cartuja. Dirigió José María Sánchez Martínez.

Rodrygo adelantó al equipo blanco tras aprovechar una sensacional jugada de Vinícius que dejó atrás a Moncayola y Rubén Peña, los dos jugadores que había alineado Arrasate para intentar parar al brasileño. Luego de varias intervenciones de Vinícius, que incomodó constantemente a la defensa rival, los de Pamplona preocuparon al Madrid con una definición exquisita de Abde tras habilitación de Rubén Peña. Courtois ya estaba vencido, pero Dani Carvajal la sacó en la línea.

Más tarde, David Alaba reventó el travesaño a la salida de un tiro libre y casi amplía la diferencia para los de Carlo Ancelotti. Vinícius, inquieto, se trenzó con el capitán de Osasuna David García, quien le recriminó por tirarse dentro del área. El primer tiempo terminó caldeado y el extremo brasileño intercambió insultos con el delantero argentino Chimy Ávila, quien lo esperó en la puerta del túnel.

Karim Benzema levanta la Copa del Rey (REUTERS/Marcelo Del Pozo)

Ya en el complemento, Lucas Torró otorgó la paridad en el marcador con un zapatazo desde la frontal del área. Los Rojillos salieron con otra cara en la segunda mitad y cosecharon sus frutos. Pero la alegría les duraría muy poco: Rodrygo volvió a aprovechar una gran jugada de Vinícius y definió de forma magistral. En tiempo de descuento, Chimy Ávila envió un buscapié a la boca del arco del Real Madrid que no pudo ser conectado. Carvajal intervino otra vez de forma providencial.

Esté fue el vigésimo título de Copa del Rey para un Real Madrid que no conquistaba el torneo desde 2014. Lo había hecho con Ancelotti en el banquillo y hoy lo consiguió con el italiano al mando. Elegido MVP del match, Rodrygo Goes declaró ante los micrófonos: “Tenía muchas ganas de ganar la Copa del Rey porque era el único título que me faltaba por ganar con el Real Madrid. Empezamos el torneo ante el Cacereño en un partido muy difícil en el que marqué gol y acabar la competición marcando, es muy especial”.

El Madrid no tendrá tiempo de descanso porque el próximo martes se las verá frente al City por la ida de las semis de la Champions, en el Santiago Bernabéu. Con la liga española casi sentenciada a favor del Barcelona (le lleva 13 puntos al Atlético y 14 al Real cuando restan 15 en juego), en la capital española todas las miradas están puestas en el certamen continental que también mantiene vivos del otro lado de la llave a Milan e Inter. La final de la Liga de Campeones será el 10 de junio en Estambúl (Turquía).

TABLA HISTÓRICA DE TÍTULOS DE COPA DEL REY

Barcelona 31

Athletic Bilbao 23

REAL MADRID 20

Atlético Madrid 10

Valencia 8

Zaragoza 6

Sevilla 5

Espanyol 4

Real Unión Club 4

Real Sociedad 3

Betis 3

Deportivo La Coruña 2

Arenas de Getxo 1

Mallorca 1

Levante 1

