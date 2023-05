Jack Grealish habló sobre sus salidas nocturnas y contó el pedido que le hizo Haaland para que deje de ir de fiesta

Jack Grealish contó detalles de su relación con Erling Haaland (Reuters/Andrew Boyers)

Manchester City atraviesa una temporada fantástica al contar con serias chances de proclamarse campeón de la Premier League, ser finalista de la FA Cup (chocará ante el Manchester United) y en semifinales de la Champions League (se verá las caras con Real Madrid de España). Dos de los principales responsables de este momento son Jack Grealish y Erling Haaland.

En una entrevista con Daily Mail, el habilidoso futbolista inglés surgido del Aston Villa contó detalles de la fortaleza mental del noruego, su gran amistad e incluso develó algunos detalles sobre sus salidas nocturnas.

“Todo el mundo es diferente, ¿no es así?’. Mira a Erling. Es el mejor profesional que he visto. Su mentalidad es algo que no volverás a ver. Él hace todo, recupera en el gimnasio. Diez horas de tratamiento al día. Baños de hielo. Dieta. Por eso es lo que es. Pero te juro que no podría ser así”, se sinceró al hablar de su compañero de equipo, quien en su primera temporada en el fútbol inglés lleva la asombrosa suma de 35 goles en el torneo local.

Durante la charla, Grealish contó una graciosa anécdota para graficar cómo es su vínculo: “Tenemos una gran amistad, pero él me señala después de un partido y me dice: ‘Oye, no salgas esta noche de fiesta’. Solo le digo que se calle y vaya a sentarse en su baño de hielo. Pero eso somos nosotros. Dos personas diferentes que lo hacen bien a nuestra manera”. Y luego, añadió: “No tengo tanto éxito como él. Ha marcado más goles esta temporada que yo en toda mi carrera. Pero si él hiciera lo que yo ocasionalmente haría, diría: ‘Maldita sea, me siento terrible hoy’”.

“Él se va a casa y se sienta con su familia y pide comida para llevar. A veces esa es mi elección también. Me encanta hacer eso. Pero a veces me gusta salir y soltarme el pelo. No me voy a sentar aquí y mentir y decir que no salgo. ¿Cuál es el punto de? Tampoco tiene sentido decirte que estoy aquí a las 8 am yendo al gimnasio y esa es la razón por la que estoy jugando bien. Que no es”, remarcó el oriundo de Birmingham.

En su análisis, el hombre de la selección inglesa afirmó que “la razón por la que estoy jugando bien es porque me siento en forma, confiado, bien conmigo mismo y como si estuviera en casa aquí. Pero todavía me encanta tomar una copa de vez en cuando y salir con mis amigos. Eso es normal”.

No obstante, explicó que “ahora me cuido más. En los viejos tiempos tomaba un trago y pensaba que tenía esta capa invisible donde nadie podía verme. Ahora solo tengo gente que me cuida y voy a lugares más secretos. De hecho, me he portado muy bien estos últimos meses. No he salido mucho y me dije a mí mismo que no lo haría hasta que tuviera una o dos medallas alrededor del cuello”.

“Me gusta pensar que la vida no ha cambiado quién soy. ¿Por qué debería? Me gusta ir a lugares normales. Me gusta ir por buena comida, pero no tengo que ir por buena comida. Todavía me encanta sentarme en Nando’s con mi familia. Incluso si voy a un club nocturno, no tengo que tener la mejor mesa. Me encanta ir a los clubes de los 80 y relajarme en el bar. me encantaría poder hacer eso. Por eso en verano me voy a comprar una peluca…”, concluyó.

Otras frases de Jack Grealish:

- “Estaba un poco asombrado, un poco tímido en el campo. La gente gritaba: ‘¡Jack, pasa!’. Y yo me decía a mí mismo: ‘Maldita sea, es De Bruyne, será mejor que se lo pase’. ¿Sabes lo que quiero decir? Él había sido mi ídolo”.

- “Fue horrible. Lo que más me molestó fue su segundo gol. Dani Carvajal la recibe y la cruza. Levanté la pierna para intentar parar el centro y fue una chapuza. Marcaron y ya sabemos lo que pasó. Me quedé destrozado. Estaba muy deprimido. Ahora estamos exactamente en la misma posición que el año pasado en Europa. Otra vez el Real Madrid. A tres partidos de ganar la Liga de Campeones. Todo lo que puedo decir es que nunca he tenido tanta confianza y creencia en mis compañeros y en mí mismo antes de un partido como ahora, antes de ir allí la semana que viene”.

- “Todo el mundo ve a Pep como un entrenador tiki-taka, pero antes del partido contra el Bayern de Múnich en la Liga de Campeones dijo: ‘¿Saben lo que es tener cojones? Es ser el que mantiene el balón, el que calma el juego’”.

