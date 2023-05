El categórico respaldo de un ex entrenador del PSG a Messi: “No lo merecemos”

Hace menos de una semana, París Saint-Germain (PSG) cayó 3-1 ante Lorient en el Parque de los Príncipes, complicó su coronación en la Ligue 1 e inició un derrotero que parece no tener fin. La suspensión a Lionel Messi por su viaje a Arabia Saudita, los insultos de los hinchas al campeón del mundo, las protestas en su domicilio y la confirmación de que no seguirá en la institución a partir de la próxima temporada caldearon el panorama en el cierre del campeonato. Su entrenador, Christophe Galtier, dio precisiones sobre la sanción a Leo este viernes, pero un colega suyo se expidió sobre esta situación.

Antoine Kombouaré, técnico con pasado en el PSG y actualidad en Nantes, se sentó en la sala de conferencias en la antesala al compromiso ante Racing de Estrasburgo y dejó una categórica frase ante la consulta de un periodista por su pasado anterior en la escuadra capitalina. “Todas las críticas en torno a Messi son muy duras. Es vergonzoso lo que está pasando... Y mucho mejor, va a pasar que se va a ir. Y estoy súper feliz de que se vaya. No lo merecemos”, respondió Kombouaré, quien se manifestó como un ferviente admirador del astro: “¡No toquen a Messi! ¿Hablo francés o qué? Me da igual lo que pase sobre el terreno de juego, los problemas son del PSG. Yo amo a Messi, amo cómo juega, no se toca a Messi ¿Está claro?”.

Visiblemente ofuscado, el exjugador, que vistió los colores del vigente campeón local entre 1990 y 1995, asumió los pergaminos de su experiencia en el club, tanto dentro como fuera de la cancha, para ofrecer su mirada después de que el máximo asistidor del elenco francés haya sido insultado por los fanáticos, quienes pidieron su salida y la de Neymar. “¿Saben cuál es mi problema? Yo soy un enamorado del juego y un enamorado de Messi. Lo amo y jamás lo criticaré”, reflexionó sobre la última caída como local que permitió la cercanía de Olympique de Marsella a cinco puntos de distancia con un quinteto de jornadas por disputar.

El francés de 59 años disputó 137 partidos con esta camiseta con un total de ocho goles convertidos. Además, comenzó su carrera como DT en las juveniles y, años más tarde, tuvo la oportunidad de dirigir al plantel profesional entre 2009 y 2011. Se marchó meses después de la llegada de Nasser Al-Khelaifi a la presidencia, que vino de la mano con la llegada de los capitales qataríes.

Justamente, Al-Khelaifi fue otro de los apuntados por los hinchas parisinos. “No hay capitán a bordo del barco. Queremos un presidente que esté más presente, que acceda a reunirse con nosotros cuando se lo pidamos”, señalaba una carta publicada en redes sociales por el grupo Collectif Ultras Paris. La misiva catalogó a los jugadores de “parásitos” y concluyó: “Nos pusieron en vergüenza todo el año”.

Todo esto se da en un marco que parece ser de despedida para Messi. El delantero, que cumplirá 36 años en junio, había sido titular en la derrota ante el Lorient en la Ligue 1. Horas después, viajó a Arabia Saudita para cumplir compromisos como parte de un contrato con la oficina de turismo del país y se perdió una sesión de entrenamiento prevista para el lunes tras la derrota del fin de semana.

“Pido perdón a mis compañeros y al club. Sinceramente pensé que íbamos a tener libre después del partido, como venía pasando durante las semanas anteriores. Tenía organizado este viaje a Arabia, el cual había cancelado anteriormente y este no pude. Vuelvo a repetir: pedir perdón por lo que hice. Acá estoy a la espera de lo que club decida”, declaró este viernes en una filmación que se compartió en las stories de su perfil oficial de Instagram que cuenta con más de 458 millones de seguidores.

El pedido de disculpas de Lionel Messi

En este contexto, el PSG debe viajar a Troyes para enfrentarse este domingo desde las 15.45 (hora argentina) al club homónimo de esa ciudad francesa en el Stade de l’Aube. El puntero de la Ligue 1 con 75 puntos está obligado a ganar para despejar dudas y encaminar el bicampeonato. Tendrá la ventaja de que conocerá el resultado del cruce de este sábado entre su escolta, Marsella (70) y el tercero, Lens (69).

